Воры обнесли дом главы Южного Бутова.

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Рано утром Голубцов уехал на работу, а когда вернулся домой, то обнаружил, что окно на первом этаже двухэтажного дома было отжато, предположительно, монтировкой, внутри коттеджа были беспорядок и грязные следы.
В настоящий момент выясняется, пропало ли что-то еще из коттеджа Голубцова. Преступников разыскивает полиция.
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