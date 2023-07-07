Воробьёв перечислил наиболее пострадавшие от непогоды муниципалитеты

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
От непогоды в Подмосковье сильнее остальных пострадали городские округа Коломна, Красногорск и Орехово-Зуево. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Коммунальщики, по его словам, перешли на усиленный режим работы.
«Гроза, дождь, град, ветер до 20 метров в секунду – то, что нас ожидает по сообщениям МЧС до полудня 8 июля. В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды – Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Он призвал жителей быть осторожнее, беречь себя и детей.
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