Воробьёв: версия об атаке дрона на предприятие в Сергиевом Посаде не подтверждается

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Идёт разбор завалов. Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», – сказал глава региона.Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди.
По спискам человек на смене, которые показал руководитель производства, видим, что часть людей еще может находиться под завалами», – пояснил губернатор.Он добавил, что за медицинской помощью после взрыва на складе в Сергиевом Посаде обратились 52 человека.
ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре площадью 1,6 тыс кв м. Как отметил Воробьёв, в здании, где произошёл взрыв, производили пиротехнику, эпицентр был в месте сборки. Помещение находится на территории Загорского оптико-механического завода.
Воробьёв уточнил, что в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Он добавил, что в ближайшее время в городе отремонтируют две школы, повреждённые в результате взрыва.
Губернатор также пообещал, что власти региона позаботятся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс «Луч». Там выбиты стёкла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.
Ранее Воробьёв навестил пострадавших от взрыва в больнице Сергиева Посада. Туда поступили 43 человека.
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Лора Луганская