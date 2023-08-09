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Воробьёв: число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 56

09 августа 2023, 17:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Число пострадавших в результате взрыва на частном предприятии в Сергиевом Посаде достигло 56. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Ранее он сообщал, что к медикам обратились 52 человека.
«Всего за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шестеро из них – в реанимации. Еще 26 обращались в травмпункт. Госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой», – написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он добавил, что на разбор завалов здания, где прогремел взрыв, спасателям понадобится около 12 часов.

«Там ещё могут оставаться люди. Троих уже извлекли, их состояние врачи оценивают как тяжёлое. На месте работают почти 160 спасателей, а также представители силовых ведомств. Предстоит выяснить точные причины взрыва», – отметил Воробьёв.
Он также рассказал о повреждении 38 многоквартирных домов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины.

Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди.

По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице. Туда поступили 43 человека.

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#сергиев посад
#взрыв
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Замену выбитых взрывом стёкол в домах Сергиева Посада начнут в четверг
09 августа 2023, 17:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Заменять выбитые стёкла в домах возле производственно-складского здания в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв, начнут в четверг. Такой срок назвал в ходе оперативного совещания глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов.
«Необходимо максимально быстро оказать всю необходимую помощь жителям, квартиры которых пострадали от взрыва. Сегодня принимаем временные меры, чтобы люди на ночь глядя не остались с открытыми окнами. А завтра приступим к замене выбитых стёкол», – сказал Акулов, слова которого приводит пресс-служба администрации муниципалитета.
 
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.  
Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины. 
 
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда поступили 43 человека. 
 
В администрации Сергиево-Посадского городского округа информировали о повреждении стеклопакетов в соседних зданиях.
 
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#московская область
#подмосковье
#взрыв
#сергиев посад
#чп
#происшествие
#губернатор
#андрей воробьёв
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Ястреб обронил змею на женщину, а затем напал на нее, чтобы вернуть добычу
NBC News: В США ястреб уронил змею на женщину, а затем напал на нее, чтобы вернуть добычу
09 августа 2023, 17:07

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

На жительницу американского штата Техас сперва свалилась с неба змея, а вслед за ней прилетел огромный ястреб, пытавшийся отобрать добычу, сообщает NBC News.
«Змея так сильно сжималась, а я размахивала руками в воздухе. А потом прилетел ястреб и стал царапать мою руку снова и снова», - прокомментировала ситуацию пострадавшая.

По ее словам, она спокойно стригла газон во дворе, когда, внезапно, ей на голову свалилась змея. Вероятно, ястреб сам выронил ее из лап. Хищник нападал на женщину четыре раза, прежде чем ему удалось вновь завладеть своей добычей и улететь.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи нашли у нее глубокие порезы и синяки, однако, никакой угрозы ее жизни не обнаружили. Змея не успела укусить женщину.

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#нападение
#сша
#птица
#змея
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Пьяная женщина насмерть сбила четырех коров, уходя от полицейской погони
В Хакассии пьяная женщина пыталась скрыться от полицейской погони и сбила четырех коров
09 августа 2023, 16:56

Фото: iStock/Anton Novikov

На трассе в городе Абакан пьяная женщина, пытаясь скрыться от полицейской погони, насмерть сбила четырех коров, сообщает «МВД медиа» со ссылкой на пресс-службу МВД по Хакасии.
Инцидент произошел рано утром 9 августа. Полицейские попросили остановиться автомобиль, который ехал очень медленно и «вилял» из стороны в сторону. Однако, вместо остановки, водитель увеличил скорость и попытался оторваться от полицейских. Началась погоня.

«Выехав на дорогу Абакан – Ак-Довурак, на 20 км преследуемая иномарка на полном ходу въехала в стадо коров, переходивших проезжую часть. От удара четыре животных погибли на месте, а сама машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась», - прокомментировали ситуацию представители МВД.

Выяснилось, что за рулем авто находилась 35-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения. Она, к тому же, никогда не имела водительских прав. На пассажирском сидении ехала ее 15-летняя дочь. Обеих пострадавших госпитализировали, однако, в каком состоянии – не уточняется.

В отношении правонарушительницы возбуждено административное делопроизводство. Ее также хотят привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав.

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#дтп
#коровы
#алкоголь
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Воробьёв: взрыв в Сергиевом Посаде повредил 38 жилых домов
09 августа 2023, 16:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В результате взрыва на частном предприятии в Сергиевом Посаде получило повреждения 38 многоквартирных домов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы получили около 100 обращений от жителей, в квартирах которых взрывной волной выбило стёкла. Всего пострадало 38 многоквартирных домов. Сейчас управляющие компании обходят эти МКД. Также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс «Луч», магазин. Всем людям обязательно поможем. Нужно устранить последствия взрыва как можно скорее, дал такие поручения», – написал губернатор в своём Telegram-канале.
По словам Воробьёва, ещё четыре человека сообщили о повреждённых автомобилях. 
 
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.  

Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины. 
 
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. 
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице. Туда поступили 43 человека. 

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#сергиев посад
#взрыв
#чп
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв: власти помогут жителям Сергиева Посада, у которых при взрыве пострадало имущество
09 августа 2023, 16:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Сергиева Посада, имущество которых пострадало при взрыве на частном предприятии, получат необходимую помощь. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Где-то пострадало с остекление, где-то рамы. Много вопросов было по имуществу, в частности, по автомобилям. У большинства была страховка ОСАГО. Будем решать, как помогать. Некоторые машины, которые стояли рядом с цехами, восстановлению не подлежат. Наша задача - помогать, и мы будем обязательно делать это», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.  
Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины. 
 
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. 
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека. Губернатор навестил пострадавших в больнице. Туда поступили 43 человека. 
 
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Воробьёв: версия об атаке дрона на предприятие в Сергиевом Посаде не подтверждается


#московская область
#подмосковье
#взрыв
#чп
#сергиев посад
#андрей воробьёв
#губернатор
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В Москве сантехник умер на глазах у клиентки
Сантехник скончался прямо во время выполнения заказа москвички
09 августа 2023, 16:30

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Москве сантехник скончался прямо во время выполнения работ, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, трагедия произошла утром 8 августа. 26-летний мужчина прибыл по вызову, чтобы устранить неполадки в квартире москвички.

«Около полудня москвичка обнаружила, что сантехник не дышит. Заподозрив худшее, она тут же вызвала полицию и скорую помощь», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь мужчине и только констатировали его смерть. По предварительной информации, он скончался из-за проблем с сердцем.

Отмечается, что телесный повреждений на теле погибшего обнаружено не было. Обстоятельства смерти молодого мужчины выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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#москва
#труп
#скорая помощь
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6 человек в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести
После взрыва на складе в Сергиевом Посаде 6 человек числятся пропавшими без вести
09 августа 2023, 15:57

Фото: iStock/syahrir maulana

В Сергиевом Посаде шесть человек числятся пропавшими без вести, после взрыва на оптико-механическом заводе, сообщает Telegram-канал 112.
Сейчас на месте происшествия работают 12 кинологических расчётов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что работы по разбору завалов разрушенного от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде займут не менее 12 часов.

Спасатели уже извлекли из-под завалов трех пострадавших при взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Уточняется, что всего пострадало 43 человека. На месте происшествия работают 15 машин скорой помощи, а также один вертолет Территориального центра медицины катастроф.

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#сергиев посад
#взрыв
#кинологи
#поиски
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В США акула едва не проглотила украинскую активистку
Акула напала на украинскую активистку на пляже в Нью-Йорке
09 августа 2023, 15:50

Фото: iStock/RamonCarretero

На пляже в Квинсе акула напала на проукраинскую активистку, сообщает Telegram-канал SHOT.
65-летняя Татьяна Колтунюк приехала в США чтобы проводить антироссийские митинги.  

Акула подплыла к активистке сзади и схватила ее за ноги, откусив кусок плоти. Кровавую картину быстро заметили спасатели и успели вытащить Колтунюк из воды. Ее экстренно госпитализировали в критическом состоянии.  

По словам экспертов, следы на ране Колтунюк свидетельствуют о том, что напала на нее  акула-молот или большая белая акула.

Отмечается, что нападений хищник рыб на пляже Квинса не было на протяжении последних 70 лет.  

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#акула
#сша
#украина
#активисты
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На месте взрыва в Сергиевом Посаде работают 157 спасателей и более 30 единиц техники
09 августа 2023, 15:38

Фото: Дмитрий Зайчиков

На месте взрыва в производственно-складском здании в Сергиевом Посаде продолжаются поисково-спасательные работы. Их проводят 157 человек и более 30 единиц техники, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
«В 10:54 поступил сигнал от ППС о взрыве в районе Загорского оптико-механического завода. Разрушена часть производственных помещений. В одном из них были очаги возгорания на площади 400 кв м. В поисково-спасательных работах задействованы 157 человек личного состава и более 30 единиц техники. В их проведении участвуют военнослужащие Ногинского спасательного центра и Центроспас МЧС России», – пояснил Полетыкин
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины. 
 
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. 
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека. Губернатор навестил пострадавших в больнице. Туда поступили 43 человека. 

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#чп
#взрыв
#сергиев посад
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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Подмосковье ищет медработников