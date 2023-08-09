Воробьёв: число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Число пострадавших в результате взрыва на частном предприятии в Сергиевом Посаде достигло 56. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Ранее он сообщал, что к медикам обратились 52 человека.
«Всего за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шестеро из них – в реанимации. Еще 26 обращались в травмпункт. Госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой», – написал губернатор в своём Telegram-канале.Он добавил, что на разбор завалов здания, где прогремел взрыв, спасателям понадобится около 12 часов.
«Там ещё могут оставаться люди. Троих уже извлекли, их состояние врачи оценивают как тяжёлое. На месте работают почти 160 спасателей, а также представители силовых ведомств. Предстоит выяснить точные причины взрыва», – отметил Воробьёв.Он также рассказал о повреждении 38 многоквартирных домов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины.
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди.
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице. Туда поступили 43 человека.
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Лора Луганская