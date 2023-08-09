Воробьёв: к медикам после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
За медицинской помощью после взрыва на складе в Сергиевом Посаде обратились 52 человека. Об этом заявил на месте происшествия губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре площадью 1,6 тыс кв м. Как отметил Воробьёв, причина взрыва пока неясна. Её предстоит назвать следственным органам.
Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде разбирают завалы. Это может занять минимум 12 часов, сказал губернатор. Он добавил, что в ближайшее время в городе отремонтируют две школы, повреждённые в результате взрыва. Воробьёв уточнил, что в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла.
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«Завод в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв, не имеет отношения к оптике. Мне доложили, что там давно производили пиротехнику, эпицентр был в месте сборки. Это была мощная пиротехника, не просто салюты. Помещение находится на территории Загорского оптико-механического завода. Для безопасности людей из всех зданий и цехов предприятия эвакуировали. Также эвакуирован ближайший детский сад», – пояснил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
«Обязательно позаботимся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс «Луч». Там выбиты стёкла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», – сказал Воробьёв.Ранее он навестил пострадавших от взрыва в больнице Сергиева Посада.
«В районную больницу поступили 43 человека. Шестеро в реанимации, у них ожоги и черепно-мозговая травма. Ещё 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных – осколочные повреждения средней тяжести», – отметил губернатор.Под завалами, по его словам, могут находиться люди. Некоторые работники предприятия после взрыва не выходят на связь. Сейчас на месте ЧП работают 23 бригады скорой помощи и пять бригад медицины катастроф. Подключена и санитарная авиация.
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Лора Луганская