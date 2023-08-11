Воробьёв поблагодарил жителей Сергиева Посада за помощь в ликвидации последствий взрыва

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил всех, кто помогал ликвидировать последствия взрыва в Сергиевом Посаде. Он провёл на месте ЧП оперативный штаб, в состав которого вошли представители администрации муниципалитета, социального блока, силовых структур, ЖКХ и управляющих компаний.
«Спасибо всем, кто помогал – жители подвозили пострадавших до больницы, готовили и привозили еду спасателям, старались помочь, кто чем может. Наши волонтёры навестили тех, кто лежит в больнице, передали витамины и фрукты. Всем, кто пострадал от взрыва, обязательно поможем», – написал глава региона в своём Telegram-канале.Воробьёв возложил красные гвоздики к стихийному мемориалу, который появился у входа на территорию Загорского оптико-механического завода.
«Мемориал организовали жители Сергиева Посада и волонтёры. Происшествие затронуло многих – врачи помогли более чем 80 людям. 15 человек сейчас в стационаре, пятеро из них в реанимации», – отметил губернатор.В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Погибла женщина. К медикам обратились более 80 человек. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести.
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Лора Луганская