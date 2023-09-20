Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Всех жителей пострадавших квартир размещают в ДК «Балашиха» – там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь. Сам буду на месте через несколько минут. Проведу штаб, окажем всю возможную помощь жителям», – отметил Воробьёв.
По словам главы региона, обрушились 3, 4 и 5 этажи. Повреждено не менее 10 квартир, на месте ЧП наблюдается задымление. Представители экстренных служб оказывают помощь пострадавшим.
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со взрывом газа в Балашихе. В Главном следственном управлении СКР по Московской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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