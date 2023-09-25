Воробьёв поручил обеспечить максимальную газовую безопасность в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти Подмосковья помогут семьям погибших в результате недавнего взрыва газа в балашихинский девятиэтажке, а также жильцам разрушенных квартир. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В Балашихе 20 сентября был взрыв газа. Прежде всего, хочу принести соболезнования семьям тех жителей, которые оказались под завалами и погибли. К сожалению, погибли и спасатели. Всё, что от нас нужно, ы со своей стороны сделаем –это касается и выплат, и восстановления разрешенных подъездов», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Он напомнил, что принят федеральный закон, предполагающий с 1 января наличие профессионального контролёра во всей работе, которая связана с
«Вместе с тем хочу обратить внимание на то, то на месте трагедии мы видим два таких элемента, как неосторожность или умышленные действия. Всё в жизни исключить невозможно. Но нам нужно разобраться, как максимально исключить подобные трагедии. Возможно, обсуждение этих вопросов нужно вынести на отдельные совещания», – отметил губернатор.Взрыв бытового газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Повторное обрушение произошло через несколько часов после взрыва во время разбора завалов.
В результате ЧП семь человек, в том числе двое спасателей, погибли. Пострадали 20 человек, восемь из них госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались.
Также спасатели эвакуировали 170 человек. Их направили в несколько пунктов временного размещения.
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Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Балашихе
Лора Луганская