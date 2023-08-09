Воробьёв рассказал о происходящем в Сергиевом Посаде

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев экстренно отправился на место взрыва в Сергиевом Посаде.
Из соображений безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Власти Подмосковья окажут поддержку семьям, дома и квартиры которых пострадали от взрыва.
Номера горячей линии, на которые можно позвонить для получения подробной информации:
— 8 (496) 54 57 755;
— 8 (496) 54 08 836;
— 8 (496) 55 15 100;
— 8 (915) 13 51 510.
Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. К настоящему моменту известно о 18 пострадавших. К месту ЧП уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы, а также скорая помощь. Проводится полная эвакуация сотрудников.
Читайте также:
Прокуратура взяла на контроль взрыв на заводе в Сергиевом Посаде.
Человеческий фактор стал причиной взрыва в Сергиевом Посаде.
Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться люди.
«Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», — сообщает губернатор Андрей Воробьёв.
Номера горячей линии, на которые можно позвонить для получения подробной информации:
— 8 (496) 54 57 755;
— 8 (496) 54 08 836;
— 8 (496) 55 15 100;
— 8 (915) 13 51 510.
Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. К настоящему моменту известно о 18 пострадавших. К месту ЧП уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы, а также скорая помощь. Проводится полная эвакуация сотрудников.
Читайте также:
Прокуратура взяла на контроль взрыв на заводе в Сергиевом Посаде.
Человеческий фактор стал причиной взрыва в Сергиевом Посаде.
Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться люди.
Алиса Сергиенко