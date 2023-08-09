Воробьёв рассказал об ущербе от взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Больше всего от взрыва производственно-складского здания в Сергиевом Посаде пострадал дом на улице Осипенко. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам встречи с жителями.
«Жители показали мне, в каком состоянии сейчас находятся квартиры. Управляющая компания продолжает обход. Пока принимаем временные меры, чтобы закрыть оконные проёмы. С завтрашнего дня начнем менять окна в квартирах. Встретился с управляющей компанией, фондом капремонта и нашей Государственной жилищной инспекцией, чтобы обсудить сроки и алгоритм работы», – написал глава региона в своём Telegram-канале.По словам Воробьёва, сейчас на месте ЧП продолжают дежурить 15 бригад скорой помощи и две бригады медицины катастроф. Помимо этого, дежурит вертолёт.
Также глава региона напомнил, что в городе работают телефоны горячей линии: 8(496) 545-77-55, 8(496) 540-88-36 и 8(915)135-15-10.
Взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП. На месте работают сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины.
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда поступили 43 человека.
В Сергиево-Посадском городском округе после взрыва производственно-складского здания введён режим чрезвычайной ситуации
Читайте также:
Воробьёв: взрыв в Сергиевом Посаде повредил 38 жилых домов
Воробьёв: власти помогут жителям Сергиева Посада, у которых при взрыве пострадало имущество
Без горячей воды из-за взрыва в Сергиевом Посаде остались около 11 тыс человек
Лора Луганская