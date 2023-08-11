Воробьёв рассказал жителям Сергиева Посада, как получить компенсацию за повреждённые взрывом автомобили

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 184 транспортных средства. Муниципалитет окажет помощь для компенсации ущерба и проведёт экспертизу. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на оперативном штабе, который провёл на месте ЧП.
По его словам, к работам по экспертизе будут привлечены лицензированные сервисные центры из Сергиева Посада и Пушкина. Решения о выплатах примут по итогам дефектовки.
Чтобы получит компенсацию за повреждённый или утраченный автомобиль, его владелец должен пишет заявление на имя главы муниципалитета и получить направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба. С документом от неё можно будет получить компенсацию от муниципалитета. Часть машин разрешат переместить только после того, как их осмотрят правоохранительные органы.
В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Погибла женщина. К медикам обратились более 80 человек. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести.
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«Вопрос личного транспорта часто звучал от жителей. Прошу оказать поддержку в части экспертизы, анализа – мы будем компенсировать. Если произошла полная утеря автомобиля – это одна сумма, если какие-то стёкла и незначительные повреждения – другая», – пояснил губернатор.
В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Погибла женщина. К медикам обратились более 80 человек. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести.
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Лора Луганская