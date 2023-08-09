Воробьёв: власти помогут жителям Сергиева Посада, у которых при взрыве пострадало имущество

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Жители Сергиева Посада, имущество которых пострадало при взрыве на частном предприятии, получат необходимую помощь. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Где-то пострадало с остекление, где-то рамы. Много вопросов было по имуществу, в частности, по автомобилям. У большинства была страховка ОСАГО. Будем решать, как помогать. Некоторые машины, которые стояли рядом с цехами, восстановлению не подлежат. Наша задача - помогать, и мы будем обязательно делать это», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди.
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека. Губернатор навестил пострадавших в больнице. Туда поступили 43 человека.
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Лора Луганская