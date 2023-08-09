Воробьёв: взрыв в Сергиевом Посаде повредил 38 жилых домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В результате взрыва на частном предприятии в Сергиевом Посаде получило повреждения 38 многоквартирных домов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы получили около 100 обращений от жителей, в квартирах которых взрывной волной выбило стёкла. Всего пострадало 38 многоквартирных домов. Сейчас управляющие компании обходят эти МКД. Также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс «Луч», магазин. Всем людям обязательно поможем. Нужно устранить последствия взрыва как можно скорее, дал такие поручения», – написал губернатор в своём Telegram-канале.По словам Воробьёва, ещё четыре человека сообщили о повреждённых автомобилях.
Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины.
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди.
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице. Туда поступили 43 человека.
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Лора Луганская