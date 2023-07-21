Воронежский бизнесмен в соцсетях поддерживал батальон «Азов»*, ему грозит до 7 лет тюрьмы

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
59-летний директор ООО «Теплодом» на своих страницах в соцсетях разместил несколько постов, в которых поддерживал бойцов террористической организации, а также признавался, что «молится» за них.
Shot пишет, что это заметили полицейские, которые задержали предпринимателя. На допросе мужчина признался, что симпатизирует запрещённой в РФ организации.
Бизнесмен ранее был судим: 2 раза за мошенничество, 2 за вымогательство, а также за самоуправство и за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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Бизнесмен ранее был судим: 2 раза за мошенничество, 2 за вымогательство, а также за самоуправство и за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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Мария Фирсова