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Воронежский бизнесмен в соцсетях поддерживал батальон «Азов»*, ему грозит до 7 лет тюрьмы

21 июля 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

59-летний директор ООО «Теплодом» на своих страницах в соцсетях разместил несколько постов, в которых поддерживал бойцов террористической организации, а также признавался, что «молится» за них.
Shot пишет, что это заметили полицейские, которые задержали предпринимателя. На допросе мужчина признался, что симпатизирует запрещённой в РФ организации.

Бизнесмен ранее был судим: 2 раза за мошенничество, 2 за вымогательство, а также за самоуправство и за умышленное уничтожение или повреждение имущества.


Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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#СВО
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Под Иркутском во время рыбалки без вести пропала семейная пара с внуком
В районе реки Лена без вести пропала семейная пара с внуком
21 июля 2023, 08:34

Фото: СК по Иркутской области

В Иркутской области в районе реки Лена без вести пропала семейная пара с внуком во время рыбалки. Идет поисково-спасательная операция. Об этом сообщает СУСК РФ по региону.
Согласно сообщению, 55-летний мужчина, его 46-летняя супруга с пятилетним внуком 15 июля отправились на рыбалку к реке Лена. Планировалось, что вернуться они должны 17 июля, однако этого не произошло.

В ходе поисковых мероприятий была обнаружена перевернутая моторная лодка и вещи пропавших. В настоящее время поиски людей продолжаются вдоль берега реки, в водоеме и лесном массиве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#Иркутская область
#люди
#рыбалка
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В Комсомольске-на-Амуре собутыльник няни выбросил из окна ребёнка
В Комсомольске-на-Амуре собутыльник няни выбросил с третьего этажа полуторагодовалую девочку из-за её плача
21 июля 2023, 08:20

Фото: istockphoto/Marina Gordejeva

В Комсомольске-на-Амуре мужчина, которого раздражал детский плач, выбросил с третьего этажа полуторагодовалую девочку.
Telegram-канал Amur Mash пишет, что ребёнок находился с 47-летней няней. Её наняла по объявлению мама девочки, которая работает в банке и не может сидеть с ребёнком.

Женщина вместе с полуторогодовалой воспитанницей ушла к 37-летнему соседу. Они решили устроить застолье. 

Девочка заплакала, тогда мужчина схватил её и выбросил с балкона. Ребёнку вызвали скорую прохожие. Девочку с сотрясением и ушибами госпитализировали. При этом няня заметила пропажу ребёнка, когда начала собираться домой. 

Женщина ранее работала в детском саду нянечкой. А её собутыльник уже выкидывал из окна кошек и собак, но няня заявляет, что он «не жестокий».

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.

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#дети
#няня
#собутыльник
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В Москве арестовали мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей
Суд в Москве арестовал на 2 месяца мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей на Красной площади
21 июля 2023, 05:43

Фото: iStock/Rawf8

Таганский суд Москвы 20 июля арестовал Константина Старчукова, задержанного на Красной площади с коктейлем Молотова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
Старчукова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Мужчину арестовали до 18 сентября.

Инцидент случился 18 июля ночью. Мужчина пришел на Красную площадь в неадекватном состоянии и бросил в мавзолей бутылку с зажигательной смесью. Она попала в ограждение, поэтому возгорания не последовало. На Константина Старчукова заведено уголовное дело.

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В Кузбассе будут судить 45-летнюю санитарку за убийство ребенка

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#Таганский суд
#Москва
#Мавзолей
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В Кузбассе будут судить 45-летнюю санитарку за убийство ребенка
В Кузбассе будут судить санитарку санатория за причинение ребенку смерти по неосторожности
21 июля 2023, 04:22

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Кузбассе санитарка детского туберкулезного санатория пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности двухлетней девочке из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Кемеровской области.
Расследование дела в отношении 45-летней санитарки, обвиняемой в совершении преступления по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) завершилось.

Следствие утверждает, что обвиняемая, находясь на рабочем месте в мае 2023 года, нарушила требования должностной инструкции и не сопроводила двухлетнюю девочку в туалет. Спустя время пациентку обнаружили в баке с дезинфицирующим раствором без признаков жизни. 

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — цитирует агентство сообщение ведомства.

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#суд
#Кузбасс
#ребенок
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В России показатель раскрываемости убийств достиг исторического максимума
МВД: Показатель раскрываемости убийств в РФ достиг исторического максимума
21 июля 2023, 04:07

Фото: Фотобанк Московской области

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в России с начала 2023 года раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла 99%, что является историческим максимумом. Об этом пишет «МВД Медиа».
«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», — проинформировала Волк.

Она также отметила достижения органов следствия по раскрытию умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев и изнасилований. Более 90% подобных преступлений в РФ в настоящее время раскрывается.

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#МВД
#Россия
#преступления
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Mash: В Новой Москве обнаружили самодельную взрывчатку
Mash: В поселении Щербинка в Новой Москве обнаружили самодельную взрывчатку
21 июля 2023, 02:12

Фото: Фотобанк Московской области

В поселении Щербинка в Новой Москве обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Подозрительный предмет был найден в одном из дворов на Театральной улице. На нем также заметили пластиковый хвостовик, предназначенный для сброса взрывчатки с беспилотника.

Прибывшие на место происшествия взрывотехники обследовали устройство. Выяснилось, что найденный предмет действительно оказался самодельной взрывчаткой.

Уточняется, что саперы на месте обезвредили опасное устройство.




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#Новая Москва
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В Москве задержали трех подростков за вымогательство у несовершеннолетних
В Москве задержали трех подростков после обращений о вымогательстве у несовершеннолетних
21 июля 2023, 00:31

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полиция задержала трех молодых людей по подозрению в вымогательстве у несовершеннолетних. Возбуждены уголовные дела, пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что в московский отдел полиции района Гольяново начиная с прошлой недели поступил ряд обращений. Граждане сообщали, что неизвестные вымогают денежные средства у несовершеннолетних под различными предлогами. Кроме того, заявители проинформировали правоохранителей о грабеже.

«Сегодня все участники инцидентов задержаны по местам проживания и доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел для дальнейшей работы. Ими оказались трое местных жителей 2004 и 2006 годов рождения», — цитирует агентство сообщение главка МВД по Москве.

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Суд отправил под арест жителя Читы, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина

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#Москва
#вымогательство
#полиция
#несовершеннолетние
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Оперштаб сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту
21 июля 2023, 00:04

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Телеграм-канале регионального оперштаба.
«Движение по Крымскому мосту возобновили», — говорится в публикации.

Оперштаб ранее сообщал, что из-за сигнала воздушной тревоги Крымский мост временно закрыт.

В понедельник, 17 июля, ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных БПЛА. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Двое взрослых погибли и один ребенок пострадал в результате происшествия, также было повреждено автодорожное полотно. В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь в реверсивном режиме.

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#Крымский мост
#движение
#оперштаб
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В Польше в семи километрах от РФ задержали пьяного 72-летнего моряка
В Польше в семи километрах от границы с Россией задержали пьяного мужчину на парусной лодке
20 июля 2023, 23:52

Фото: iStock/3D_generator

В Польше правоохранители города Крыница-Морска в семи километрах от границы с РФ задержали парусную лодку, управляемую 72-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Каролину Фигель.
«Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы», — цитирует агентство слова пресс-секретаря.

Она добавила, что дежурный офицер полиции направил патруль на перехват яхты. Стражи порядка обнаружили на борту сильно пьяного пенсионера. Уточняется, что он не мог назвать своего имени и с трудом держался на ногах. При этом мужчина сообщил, что вышел из порта в Гдыни и планировал доплыть до Копенгагена.

В настоящее время незадачливый мореплаватель доставлен в полицейский участок, ему будет предъявлено обвинение. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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#Польша
#Россия
#полиция
#яхта
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