Восемь человек погибли в результате ДТП в Киргизии

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На побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии в результате страшного ДТП восемь человек погибли, еще шестеро пострадали, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
«В Тонском районе Иссык-Кульской области в результате столкновения автомобилей Audi и BMW погибли 8 человек, в том числе двое детей 2021 и 2023 годов рождения», - прокомментировали ситуацию представители министерства.
Отмечается, что еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.
Напомним, сегодня на трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка произошло ДТП, в котором погибли четыре человека и пострадали еще шестеро, включая детей.
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Евгения Парфентьева