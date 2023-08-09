Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В результате взрыва здания с пиротехникой вблизи Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде восемь человек пропали без вести. Погибшие под завалами не найдены, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов. Число пострадавших увеличилось до 60 человек.
«На данный момент насчитывается 60 пострадавших. Восемь человек пока числятся без вести пропавшими. Идёт разбор завалов, погибших не найдено. Одна женщина скончалась в реанимации районной больницы. Нанесён урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте», – написал Акулов в своём Telegram-канале.Он добавил, что власти муниципалитета оценивают ущерб, нанесённый жителям многоквартирных домов. Продолжают принимать обращения жителей на горячую линию по телефонам: 8(496) 545-77-55 и 8(915) 135-15-10. На данный момент поступило 235 обращений.
Подтверждений того, что взрыв произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания займёт минимум 12 часов. Взрывом повреждено 38 жилых домов Губернатор навестил пострадавших в больнице.
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Лора Луганская