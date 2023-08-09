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Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

09 августа 2023, 20:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В результате взрыва здания с пиротехникой вблизи Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде восемь человек пропали без вести. Погибшие под завалами не найдены, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов. Число пострадавших увеличилось до 60 человек.
«На данный момент насчитывается 60 пострадавших. Восемь человек пока числятся без вести пропавшими. Идёт разбор завалов, погибших не найдено. Одна женщина скончалась в реанимации районной больницы. Нанесён урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте», – написал Акулов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что власти муниципалитета оценивают ущерб, нанесённый жителям многоквартирных домов. Продолжают принимать обращения жителей на горячую линию по телефонам: 8(496) 545-77-55 и 8(915) 135-15-10. На данный момент поступило 235 обращений.


Ранее в производственно-складском помещении с пиротехникой на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, прогремел взрыв. В муниципалитете объявлен режим ЧС.

Подтверждений того, что взрыв произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания займёт минимум 12 часов. Взрывом повреждено 38 жилых домов Губернатор навестил пострадавших в больнице.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#сергиев посад
#взрыв
#чп
#чс
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Потерявшуюся в тайге девочку нашли живой
09 августа 2023, 21:36

Фото: iStock/howtogoto

Двенадцатилетняя девочка, которая пропала в тайге в Алтайском крае более суток назад, найдена живой. Об этом сообщается в Telegram-канале главка МЧС по региону.
Ранее сообщались, что девочка ушла гулять 8 августа и не вернулась. Родители сообщили в полицию только вечером, поскольку до последнего пытались самостоятельно разыскать дочь. В поисковых работах участвовали следователи, следователи-криминалисты Следственного комитета, полиция, сотрудники МЧС, волонтёры и неравнодушные граждане.

В МЧС сообщили, что девочку нашли живой в удовлетворительном состоянии в 3,5 км от села, где она пропала.

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#мчс
#поиски
#девочка
#алтай
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На Гавайях сильные лесные пожары дошли до жилых домов
Эвакуацию людей проводят на Гавайях из-за сильных природных пожаров
09 августа 2023, 20:45

Фото: iStock/TonyFuse

Из-за сильных пожаров некоторые местные жители эвакуировались из своих домов и ринулись в океан в поисках спасения. Об этом сообщает Associated Press.
Причиной бедствия на Гавайях стали крупные лесные пожары. Их тушение осложняется мощным ураганным ветром, скорость которого около 97 км/ч.

По информации издания, людей экстренно эвакуируют. Местные жители вынуждены спасаться в океане, так как пламя разрастается и переходит на жилые дома. Предварительно, среди населения пострадавших нет. Известно об одном пожарном, который надышался дымом и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время, экстренные службы пытаются ликвидировать пожары. 

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#лесные пожары
#дома
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15 пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде остаются в медучреждениях
09 августа 2023, 19:55

Фото: Дмитрий Зайчиков

В больницах остаются 15 пострадавших в результате взрыва в здании вблизи Загорского оптико-механического завода. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
«В реанимации Сергиево-Посадской районной больницы остаются три человека, ещё двух пациентов перевели в отделения реанимации других учреждений. Ещё 10 человек остаются под наблюдением врачей», - написал Акулов в своём Telegram-канале.
Он подтвердил, что одна из пострадавших скончалась в больнице.
«Мои заместители на связи с родственниками. Мы обязательно окажем необходимую помощь и поддержку», - пообещал глава муниципалитета.
Ранее в производственно-складском помещении с пиротехникой на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, прогремел взрыв. В муниципалитете объявлен режим ЧС.
 
Подтверждений того, что взрыв произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда первоначально поступили 43 человека. 
 
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#подмосковье
#московская область
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#больницы
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#чс
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В Ставрополье горит воинская часть
В Ставропольском крае загорелся склад на территории военной части
09 августа 2023, 19:01

Фото: iStock/Distortion Media

В Георгиевске горит вещевой склад на территории воинской части, об этом сообщил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев в своем телеграмм-канале.
Он ​уточнил, что возгорание произошло на вещевом складе воиской части. Площадь пожара составила  300 кв. м.

В настоящее время, на место инцидента прибыли ​оперативные службы. Также, ​для тушения пожара задействована служба самой воинской части.

Информации о пострадавших ​нет. Причины произошедшего устанавливаются. 


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#цех
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#возгорание
#служба
#военная
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Воробьёв рассказал об ущербе от взрыва в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 18:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Больше всего от взрыва производственно-складского здания в Сергиевом Посаде пострадал дом на улице Осипенко. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам встречи с жителями.
«Жители показали мне, в каком состоянии сейчас находятся квартиры. Управляющая компания продолжает обход. Пока принимаем временные меры, чтобы закрыть оконные проёмы. С завтрашнего дня начнем менять окна в квартирах. Встретился с управляющей компанией, фондом капремонта и нашей Государственной жилищной инспекцией, чтобы обсудить сроки и алгоритм работы», – написал глава региона в своём Telegram-канале.
По словам Воробьёва, сейчас на месте ЧП продолжают дежурить 15 бригад скорой помощи и две бригады медицины катастроф. Помимо этого, дежурит вертолёт. 
 
Губернатор подтвердил, что одна из пострадавших скончалась в больнице. Он выразил соболезнования родным и близким женщины. 
 
Также глава региона напомнил, что в городе работают телефоны горячей линии: 8(496) 545-77-55, 8(496) 540-88-36 и 8(915)135-15-10.
 
Взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.  Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП. На месте работают сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины. 
 
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда поступили 43 человека. 
 
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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#сергиев посад
#взрыв
#ущерб
#дом
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В Германии арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России
09 августа 2023, 18:33

Фото: iStock/cyano66

На западе ФРГ задержали гражданина Германии, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Генпрокуратура ФРГ.
Уточняется, что подозреваемый – сотрудник Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера. Кроме того, оно занимается закупками военной техники для ВС ФРГ.

В Генпрокуратуре считают, что мужчина неоднократно обращался в российские посольства в Бонне и Берлине, где предлагал свои услуги шпионажа.

Также отмечается, что задержанный планировал передать российской стороне данные, полученные им на работе.

Судья Верховного федерального суда выдвинул обвинения и распорядился поместить мужчины под арест в следственный изолятор.

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#германия
#россия
#сотрудничество
#арест
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Администрация Сергиево-Посадского округа подтвердила гибель пострадавшей от взрыва
09 августа 2023, 18:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В администрации Сергиево-Посадского городского округа подтвердили информацию о смерти одной из пострадавших в результате взрыва производственно-складского здания. Там сослались на данные, полученные из больницы. Ранее о гибели женщины сообщил Telegram-канал SHOT.
«Поступила информация, что одна из пострадавших в результате полученных травм скончалась в больнице. Известно, что женщина 1978 года рождения работала в цехе №54 Загорского оптико-механического завода. Администрация приносит соболезнования родным и близким погибшей», – говорится в Telegram-канале администрации муниципалитета. 
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.  
Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП. На месте работают сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины. 
 
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда поступили 43 человека. 
 
В Сергиево-Посадском городском округе после взрыва производственно-складского здания введён режим чрезвычайной ситуации

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В Сергиево-Посадском округе после взрыва ввели режим ЧС
#подмосковье
#московская область
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#андрей воробьёв
#губернатор
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Под Саратовом женщина задохнулась из-за залетевшей в рот осы
SHOT: Под Саратовом оса залетела в рот 40-летней женщине, она стала задыхаться и умерла
09 августа 2023, 18:10

Фото: iStock/Josh Forwood

Под Саратовом на даче оса залетела в рот 40-летней женщине, после чего пострадавшая стала задыхаться и скончалась. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информациип портала, причиной смерти женщины стал приступ астмы, который спровоцировала оса, случайно залетевшая в горло. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи, не смогли спасти жизнь женщине, смерть наступила мгновенно. 

Ранее сообщалось, что московский театральный режиссер больше года пролежала мертвой в своей квартире. Соседи забили тревогу и вызвали сотрудников полиции, которые вскрыли дверь в домовладение и обнаружили мумифицированное тело женщины. 

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#смерть
#женщины
#соседи
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В Сергиево-Посадском округе после взрыва ввели режим ЧС
09 августа 2023, 18:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Сергиево-Посадском городском округе после взрыва производственно-складского здания введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила замглавы администрации муниципалитета Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба.
«Режим ЧС – это особый правовой режим, который вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций. Введение такого режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов», – приводятся слова Ерохановой в Telegram-канале администрации муниципалитета. 
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.  
Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины. 
 
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда поступили 43 человека. 
 
В администрации Сергиево-Посадского городского округа информировали о повреждении стеклопакетов в соседних зданиях.
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#чп
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#андрей воробьёв
#губернатор
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