Восемь лет колонии грозит сотруднице УК, переехавшей девушку в Щёлкове

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Девушке, которая переехала на автомобиле женщину в Щелкове, может грозить до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Выяснилось, что 25-летняя девушка является сотрудницей группы компаний «Основа». Данная организация курирует работу УК в Щелкове, в том числе и «Паритет», к которой местные жители имеют множество претензий.
Ранее сообщалось, что сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова сбила и переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Люди были недовольны отсутствием отопления в домах и состоянием подвалов. Бампером автомобиля сотрудница УК задела одну из протестующих, сбила её и переехала.
В настоящее время девушке еще не предъявили обвинение, при этом уголовное дело возбуждено по факту наезда на человека. Сейчас она находится в отделении полиции. С ней работают следователи.
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Ранее сообщалось, что сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова сбила и переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Люди были недовольны отсутствием отопления в домах и состоянием подвалов. Бампером автомобиля сотрудница УК задела одну из протестующих, сбила её и переехала.
В настоящее время девушке еще не предъявили обвинение, при этом уголовное дело возбуждено по факту наезда на человека. Сейчас она находится в отделении полиции. С ней работают следователи.
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Элина Позднякова