Восьмиклассник изнасиловал четвероклассницу под Красноярском

Фото: Фотобанк Московской области
В селе под Красноярском восьмиклассник изнасиловал четвероклассницу
Ученик восьмого класса изнасиловал четвероклассницу в селе Субботино Шушенского района, который находится в Красноярского края. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, инцидент произошел еще 1 июня. Отмечается, что девочка была вынуждена обратиться за помощью к врачу.
Восьмиклассника удалось оперативно задержать по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что тело мужчины с пакетом на голове нашли в машине в Москве.
По информации источника, инцидент произошел еще 1 июня. Отмечается, что девочка была вынуждена обратиться за помощью к врачу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что тело мужчины с пакетом на голове нашли в машине в Москве.
Татьяна Лаврова