Восьмикласснику оторвало два пальца при игре с взрывателями от гранат

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Подросток в Хабаровском крае лишился двух пальцев после того, как нашёл банку с запалами для гранат в мусорке и решил с ней поиграть. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 18 октября в рабочем посёлке Эльбан Амурского района 14-летний мальчик во время прогулки с друзьями нашел возле мусорки металлическую банку, в которой оказалось восемь взрывателей от ручных гранат.
Дети решили поиграть с находкой. Однако произошел взрыв и одному из мальчиков оторвало указательный и большой пальцы на руке. Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице.
При этом полиция сейчас разбирается, как такой опасный предмет мог оказаться в мусоре. Уточняется, что рядом находится военная часть. Возбуждено уголовное дело.
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Дети решили поиграть с находкой. Однако произошел взрыв и одному из мальчиков оторвало указательный и большой пальцы на руке. Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице.
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Элина Позднякова