Восьмилетнего мальчика, пропавшего в Краснодарском крае 17 августа, нашли живым

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В Краснодарском крае нашли живым восьмилетнего мальчика, который пропал 17 августа. Об этом в своём Telegram-канале сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Трое суток спасатели и сотрудники поисковых отрядов разыскивали пропавшего восьмелетнего мальчика. Его нашли живым. При этом, не уточняется, где всё это время находился ребёнок.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пропала двенадцатилетняя девочка. Спустя сутки её удалось найти живой. За время отсутствия она смогла пройти 3,5 километра от места, где пропала. Там её и обнаружили сотрудники службы спасения.
А в Марий Эл сотрудники ГИБДД вернули домой потерявшегося четырёхлетнего мальчика, который в одиночку шёл по обочине трассы.
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Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пропала двенадцатилетняя девочка. Спустя сутки её удалось найти живой. За время отсутствия она смогла пройти 3,5 километра от места, где пропала. Там её и обнаружили сотрудники службы спасения.
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Анастасия Чинкова