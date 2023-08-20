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Восьмилетнего мальчика, пропавшего в Краснодарском крае 17 августа, нашли живым

20 августа 2023, 14:43

Фото: iStock/goodmoments

В Краснодарском крае нашли живым восьмилетнего мальчика, который пропал 17 августа. Об этом в своём Telegram-канале сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Трое суток спасатели и сотрудники поисковых отрядов разыскивали пропавшего восьмелетнего мальчика. Его нашли живым. При этом, не уточняется, где всё это время находился ребёнок.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пропала двенадцатилетняя девочка. Спустя сутки её удалось найти живой. За время отсутствия она смогла пройти 3,5 километра от места, где пропала. Там её и обнаружили сотрудники службы спасения.


А в Марий Эл сотрудники ГИБДД вернули домой потерявшегося четырёхлетнего мальчика, который в одиночку шёл по обочине трассы.

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#краснодарский край
#мальчик
#спасатели
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Неизвестные вандалы переставили буквы в названии села Сукко, «переименовав» его в ругательство
20 августа 2023, 14:26

Фото: iStock/Fedorovekb

Неизвестный переставил буквы в надписи с названием села Сукко в Краснодарском крае, сделав из них ругательство. Об этом в своём Telegram-канале сообщил отдел МВД по городу Анапа.
Полиция начала проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю уточнили, что такое происходит впервые.

Ранее сообщалось, что в Мурманске 58-летняя женщина осквернила памятник воинам-афганцам около театра Северного флота. Она сбросила с него цветы и расписала мемориал краской. Уточнялось, что она могла действовать по указу Украины.

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#полиция
#вандализм
#краснодарский край
#село
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Участница шоу «Пацанки» выпала из окна 25 этажа и скончалась
20 августа 2023, 13:25

Фото: iStock/Motortion

Юлию Михайлову, участницу шоу «Пацанки», нашли мёртвой у жилого дома в Рязани. Об этом сообщает издание YA62.ru.
Уточняется, что накануне вечером 25-летняя девушка выпала из окна квартиры на 25 этаже. Она скончалась до приезда машины скорой помощи.

Причины происшествия выясняются. На месте случившегося работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 8-летняя девочка выпала из окна 20 этажа. Он полученных травм она погибла. Отец ребёнка сразу же после случившегося обратился в дежурную часть. Уточняется, что до происшествия родители уложили детей спать на кухне.

А в понедельник, 14 августа, сотрудникам полиции удалось спасти девочку, которая забралась на карниз девятого этажа жилого дома в Каспийске.

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#происшествие
#смерть
#окно
#рязанская область
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Пожарные локализовали возгорание на складе Ozon в Подольске
20 августа 2023, 13:02

Фото: iStock/DmyTo

В подмосковном Подольске ликвидировали пожар на складе Ozon. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Пожар потушен на площади в 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на складе Ozon в подмосковном Подольске произошло возгорание. Пожаром было уничтожено большое количество коробок с посылками. Изначально огонь распространился по территории в 375 квадратных метров. Все сотрудники шестиэтажного здания были эвакуированы. На месте работали экстренные службы.

Кроме того, уточнялось, что позднее сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» будут проводить анализ воздуха в районе пожара на наличие опасных веществ.

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#подольск
#пожар
#мчс
#мособлпожспас
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МЧС: Три человека пропали без вести после опрокидывания лодки на реке Енисей в Туве
20 августа 2023, 12:21

Фото: iStock/Pavlo Sukharchuk

В Туве перевернулась лодка на Енисее, три человека пропали без вести. Об этом в своём Telegram-канале сообщает региональный главк МЧС.
Уточняется, что в лодке находилось четыре пассажира. Один из них смог выбраться самостоятельно, трое пропали без вести.

В настоящее время к месту происшествия следуют два катера госинспекции по маломерным судам.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Республике Башкортостан погибли четыре человека: водитель легкового автомобиля и три его пассажира. Уточняется, что водитель «легковушки» мог уснуть, что и стало причиной аварии. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и другие специалисты.

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#происшествие
#лодка
#россия
#мчс
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Роскосмос: «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование
20 августа 2023, 12:00

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

По предварительным данным, космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. Об этом заявили в Роскосмосе.
В сообщении корпорации говорится, что причиной происшествия стало отклонение фактических параметров импульса от расчётных.

Напомним, что по плану станция «Луна-25» должна была достигнуть поверхности обратной стороны спутника Земли 21 августа. Затем она должна была взять пробу грунта, чтобы проанализировать его на наличие воды.

Ракета-носитель с аппаратом «Луна-25» стартовал с космодрома Восточный 11августа. Это первый за 50 лет полёт российского аппарата на естественный спутник Земли.

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#станция
#луна
#происшествия
#крушение
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ГИБДД: Четыре человека погибли в ДТП под Уфой
20 августа 2023, 11:10

Фото: iStock/Anton Novikov

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Башкирии погибли четыре человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция республики.
Уточняется, что авария произошла утром 20 августа на автодороге Западный обход города Уфы. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира.

Водитель грузовика обратился за медицинской помощью.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулём.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, руководства ГИБДД МВД по Республике Башкортостан и сотрудники других организаций.  

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#дтп
#гибдд
#погибшие
#россия
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МЧС: В Подольске произошёл пожар на складе Ozon
20 августа 2023, 10:57

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В подмосковном Подольске горят коробки с посылками на складе Ozon. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МЧС РФ.
Уточняется, что пожар распространился на площади в 375 квадратных метров в шестиэтажном здании склада Ozon. Все сотрудники были экстренно эвакуированы.

На месте происшествия работает 91 человек, 34 единицы техники. Кроме того, тушение производят 43 сотрудника МЧС и 16 единиц пожарной техники.

Позднее специалистами ГКУ МО «Мособлпожспас» будут проведены измерения на уровень загрязнённости воздуха вблизи источника возгорания.

Ранее сообщалось, что в московском «Ашане» произошло возгорание на подземной парковке. Людей экстренно эвакуировали, пострадавших нет.

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#подольск
#пожар
#подмосковье
#склад
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Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске
Рогов: в районе железнодорожного вокзала в Курске прозвучал взрыв из-за БПЛА
20 августа 2023, 05:06

Фото: iStock/Murmakova

Лидер запорожской общественной организации «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о том, что в ночь на воскресенье Вооруженные Силы Украины (ВСУ) напали на железнодорожный вокзал в Курске.
«В районе вокзала раздался громкий взрыв. Судя по предварительной информации, террористы (ВСУ) атаковали Курский вокзал с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА)», — отметил Рогов.
Он добавил, что в результате нападения были повреждены фасад и крыша здания вокзала. О пострадавших в результате инцидента данных не поступало.

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#рогов
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Shot: в Курске прогремел мощный взрыв
В Курске прогремел взрыв, после чего в районе вокзала стал виден дым
20 августа 2023, 03:49

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Курске раздался взрыв, в результате которого над районом вокзала стал подниматься дым.
«В Курске прокатился громкий взрыв. Очевидцы сообщают о том, что слышали сильный хлопок в небе над городом, после чего возле местного вокзала появился дым. Официальные подтверждения этой информации на данный момент не поступали», — передает Shot.
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