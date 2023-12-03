Восьмилетнюю Злату переведут на домашнее обучение из-за страха после похищения

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Восьмилетнюю Злату из Козельска, которую ранее похитила семья Новиковых, переведут на домашнее обучение. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что 30 ноября семья Новиковых похитили второклассницу, когда так возвращалась домой из школы. Они посадили ребёнка в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Похитители избили ребёнка и потребовали от матери выкуп в размере 1,5 миллионов рублей в криптовалюте.
В настоящее время все четверо участников похищения девочки арестованы. Они будут находиться в СИЗО до 30 января. Членам семьи грозит до 15 лет лишения свободы.
А девочка Злата до сих пор не справилась со стрессом после пережитого. По словам её матери, ребёнок боится самостоятельно добираться до школы, поэтому сейчас решается вопрос о переведении ученицы на домашнее обучение. В ближайшие четыре дня она проведёт дома, после чего будет принято окончательное решение.
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В настоящее время все четверо участников похищения девочки арестованы. Они будут находиться в СИЗО до 30 января. Членам семьи грозит до 15 лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова