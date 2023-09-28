Воспитанницу детсада в Латвии наказывали приседаниями за русскую речь

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Воспитатели латвийского детского сада издевались над русскоговорящей девочкой, сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, об этом возмутительном происшествии стало известно проекту по поддержке соотечественников Russians Фонда молодежных и студенческих инициатив «Студмолодежь», который направил на имя исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел обращение с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и разобраться с ней.
За каждое произнесенное русское слово девочку заставляли приседать по десять раз. В результате подобного психологического давления на ребенка, она замкнулась в себе и больше не хочет ходить в сад.
Авторы обращения отметили, что власти Латвии никак не реагируют на эту ситуацию. При этом, латвийский детский сад далеко не единственный, во многих европейский регионах русскоязычное население, независимо от возраста, подвергается психологическому прессингу.
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За каждое произнесенное русское слово девочку заставляли приседать по десять раз. В результате подобного психологического давления на ребенка, она замкнулась в себе и больше не хочет ходить в сад.
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Евгения Парфентьева