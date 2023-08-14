Воспитатель детсада убила мужа и продолжила готовить ужин

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В Подмосковье воспитательница детского сада убила мужа, пока готовила ужин. Она зарезала его кухонным ножом, а затем продолжила готовить. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Женщина работала в частном детском саду в Королеве. В один из вечеров, она вместе с супругом распивала спиртные напитки и готовила ужин. В какой-то момент, супруги поссорились, и женщина нанесла мужу несколько ножевых ударов в живот и грудь, после чего продолжила готовить ужин.
Мужчина отправился в ванную комнату самостоятельно, однако, так и не вышел из нее. Через некоторое время, воспитательница детского сада сообщила соседям, что у нее умер муж, предварительно скрыв следы преступления.
По информации портала, женщина ранее была судима за нанесение побоев, проводится проверка.
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Мужчина отправился в ванную комнату самостоятельно, однако, так и не вышел из нее. Через некоторое время, воспитательница детского сада сообщила соседям, что у нее умер муж, предварительно скрыв следы преступления.
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Анастасия Крестьянова