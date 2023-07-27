Воспитатель детского сада облила трехлетнего мальчика кипятком

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В Саратовской области воспитатель детского сада пролила кипяток из чайника на трехлетнего ребенка, сообщает прокуратура региона.
По информации ведомства, ребенок налетел на женщину, которая в этот момент несла чайник с кипятком, в результате, ребенок получил страшные ожоги.
Мальчика экстренно госпитализировали с ожогами 15 процентов тела. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Прокуратура региона инициировала в детском саду проверку по факту происшествия. Будет дана оценка действиям должностных лиц, а также соблюдениям правил безопасности, необходимых для дошкольного учреждения.
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Евгения Парфентьева