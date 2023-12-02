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Воспитательница детсада в Подмосковье трижды ударила ребёнка карандашом

Mash: воспитательница детсада в Кубинке нанесла ребёнку удары карандашом
02 декабря 2023, 18:47
Фото: iStock/Zolga_F

Фото: iStock/Zolga_F

Воспитательница детского сада в Подмосковье трижды ударила ребёнка карандашом якобы из-за нарушения дисциплины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Воспитанник детского сада №6 в Кубинке (Одинцовский район) рассказал, что случайно задел карандашом своего друга. После этого воспитательница выхватила у мальчика этот карандаш и нанесла им множественные удары. Она остановилась лишь после того, как мальчик с криками от боли упал на пол.

После содеянного воспитательница смазала раны йодом и попросила мальчика оставить в секрете всё, что произошло. Но вечером родители во время купания сына заметили множественные раны. Во время разговора с родителями ребёнок рассказал, что его воспитательница неоднократно подобным образом поступала и с другими детьми.


Родители мальчика обратились в полицию с требованием провести проверку и наказать воспитательницу.

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#одинцовский городской округ
#детский сад
#воспитатель
#насилие
#ребёнок
#полиция
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Украинец с ножом устроил дебош в электричке в Германии
Bild: в Германии украинец порезал ножом сиденья и разбил стекло в электричке
02 декабря 2023, 18:15

Фото: iStock/Shutter2U

Гражданин Украины, вооружённый ножом, устроил дебош в электричке в Германии. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что 47-летний украинец ехал в электричке до аэропорта Дрездена. Когда к нему подошёл проводник и потребовал предъявить проездной билет, мужчина начал вести себя агрессивно. Он оттолкнул прибывшего полицейского, из-за чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать перцовый баллончик. Но это лишь усугубило ситуацию: дебошир достал нож, порезал несколько сидений, разбил стеклянную дверь шкафчика с огнетушителем и забаррикадировался в туалете. 

Чтобы задержать украинца полицейским пришлось вызвать спецназ. Прибывшие сотрудники взломали дверь и задержали дебошира. 

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Гражданин Украины обвиняется в оказании сопротивления представителям правоохранительных органов, противоправном проникновении на территорию и нанесении ущерба имуществу. 

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#германия
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#электричка
#полиция
#дебошир
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Депутата Верховной рады Дубинского избили в киевском СИЗО
02 декабря 2023, 17:51

Фото: iStock/BrianAJackson

Депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который находится под стражей с подозрениями в госизмене, избивают в СИЗО. Об этом сообщили его адвокаты, которые опубликовали информацию в Telegram-канале арестованного.
В ноябре суд избрал меру пресечения украинскому депутату, который обвиняется в госизмене, в виде ареста на 60 суток. Отмечалось, что до помещения в СИЗО Дубинский опубликовал в своём Telegram-канале пост с обвинениями в адрес Владимира Зеленского в организации коррупции и попытках зачистки представителей оппозиции. 

Отмечается, что в СИЗО Дубинского избили. Прибывшие на место медицинские работники обнаружили множественные гематомы, имеется подозрение на перелом ребра. 

Дубинский через адвокатов потребовал приезда начальника Киевского СИЗО, а также реакции от министра юстиции Дениса Малюськи, генпрокурора Андрея Костина и главы МВД Игоря Клименко. 

Адвокаты уверены, что данный инцидент бы заранее продуман и нацелен на устранение Дубинского. В связи с этим, они потребовали перевести депутата в СИЗО СБУ, чтобы гарантировать безопасность. 

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#избиение
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Sky News: В шотландском Эдинбурге прогремел взрыв, слышный за много миль
02 декабря 2023, 13:34

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Сильный взрыв, отзвуки которого были слышны на много миль вокруг, произошел в жилом доме в шотландском Эдинбурге. Двоих жильцов удалось спасти.
По сообщению телеканала Sky News, взрыв произошел накануне, 1 декабря, поздно вечером. Фотографии с места происшествия позволяют увидеть, что дом оказался полностью разрушен. Грохот взрыва был слышен за много миль вокруг, а соседи рассказывали, что чувствовали сотрясение в своих домах.

На место были направлены пять машин пожарно-спасательной службы с экипажами, однако еще до их приезда местные жители сумели спасти двоих человек, находившихся внутри здания в момент взрыва. Об их состоянии не сообщается. Представители экстренных служб предполагают, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

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#происшествия
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На Камчатке автомобиль врезался в группу солдат-срочников - видео
На Камчатке автомобиль на скорости врезался в группу военнослужащих
02 декабря 2023, 13:12

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На Камчатке легковой автомобиль врезался в группу военных, которые переходили дорогу. На одном из них был светоотражающий жилет, но это не спасло его от наезда.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 26-м километре старой трассы Петропавловск-Камчатский - Елизово, сообщает телеграм-канал Mash. Автомобиль, двигавшийся со скоростью около 80 километров в час, врезался в группу военных, переходивших дорогу. Машина после столкновения съехала в кювет и перевернулась.

По предварительным данным, пострадали 11 человек, вероятнее всего солдат-срочников. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Неподалеку от места происшествия находится военный городок. Предполагается, что за рулем находился 27-летний лейтенант из той же воинской части, где проходили службу пострадавшие. Военная автоинспекция и ГИБДД продолжают проверку с целью выяснения всех деталей инцидента.





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#гибдд
#происшествие
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#автомобиль
#трассы
#солдат
#машина
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Жительница Башкирии скончалась после падения в яму с мазутом
02 декабря 2023, 11:52

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Сегодня, 2 декабря, рано утром в Баймакском районе Башкирии две женщины упали в мазутную яму. Одна из них впоследствии скончалась.
Как рассказали в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, три женщины на автомобиле возвращались домой и по какой-то причине решили заехать на территорию заброшенной котельной. Две из них, выходя из машины, не заметили опасности и упали с высоты 2,5 метра в яму, заполненную мазутной жижей.

Третья вызвала спасателей, которые с большим трудом извлекли пострадавших из ямы и с сильным переохлаждением передали медикам. Женщины были бес сознания и покрыты мазутом буквально с ног до головы. Одна из них впоследствии скончалась.

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#спасатели
#автомобиль
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В Саратове 84-летний водитель сбил двух женщин, одна из них скончалась
02 декабря 2023, 11:34

Фото: istockphoto/Motortion

Сегодня, 2 декабря, около семи утра в Саратове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 84-летний водитель на «Ниве» сбил сразу двух женщин, одна из которых скончалась.
Инцидент произошел в Ленинском районе города, сообщает сетевое издание «СарИнформ». Внедорожник сбил двух женщин 56 и 49 лет. Старшая из них погибла на месте, младшая была госпитализирована с тяжелыми травмами. Водитель «Нивы» в нарушение правил дорожного движения скрылся с места происшествия. Полицейские нашли его по горячим следам — им оказался 84-летний пенсионер.

Сейчас виновников аварии устанавливают инспекторы ГИБДД. Поскольку в месте ДТП нет пешеходного перехода, возможно, женщины сами нарушили ПДД. Но то, что водитель уехал с места происшествия, уже само по себе является серьезным нарушением.

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#инцидент
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В Свердловской области из-за массовой аварии перекрыт Тюменский тракт
02 декабря 2023, 11:07

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В ночь на субботу, 2 декабря, на 153-м километре трассы Тюмень - Екатеринбург («Тюменский тракт») произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб.
В региональном ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии. Грузовик «Вольво» на полной скорости въехал в «Ладу», которая стояла на проезжей части с потушенными фарами и без аварийных сигналов. От удара легковушку отбросило на автомобиль «Тойота», который ехал по встречной полосе. Водитель отечественной машины, находившийся в салоне, погиб на месте. Как сообщили сотрудники дорожной полиции, за 17 лет водительского стажа он ни разу не привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Сейчас на трассе работают сотрудники Свердловской областной ГИБДД, выясняя подробности происшедшего. Движение, которое перекрывалось до устранения последствий аварии, в настоящее время открыто в обе стороны.

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#автомобиль
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#сотрудники
#машины
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Молодой человек погиб на одной из станций московского метро
МК: молодой человек погиб в результате несчастного случая на станции метро Фили
02 декабря 2023, 10:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Молодой человек погиб в Москве из-за несчастного случая на станции метро «Фили». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В субботу в районе половины шестого утра 21-летнего юношу зажало между платформой и прибывшим на станцию составом. 

Отмечается, что молодой человек погиб на месте. 

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что минувшей ночью на Киевском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли два человека. Отмечалось, что одним из автомобилей был эвакуатор. Другое авто в результате сильного удара перевернулось и загорелось. До прибытия медиков на место происшествия скончались двое участников ДТП. 

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#смерть
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В Москве ночная авария на Киевском шоссе унесла жизни двух человек
SHOT: В Москве два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе
02 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/GummyBone

В Москве в ночь на субботу, 2 декабря, на 34-м километре Киевского шоссе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, пишет Телеграм-канал SHOT.
В публикации говорится, что одним из участников аварии был эвакуатор. Другой автомобиль из-за сильного удара перевернулся, после чего произошло возгорание. В результате два человека скончались на месте происшествия до приезда медиков.

В настоящее время движение транспортных средств в сторону области перекрыто. На месте инцидента работают оперативные службы, детали ДТП устанавливаются.

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