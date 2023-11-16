«Восстание обезьян»: В Москве домашний примат напал на мужчину

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В Москве на Ясеневой домашняя обезьяна напала на мужчину, искусала его и взяла в заложники, пришлось вызывать МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Тогда соседи приняли решение вызвать спасателей. На место прибыли сотрудники департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы. Им удалось спасти заложника. Примат помещен в свою клетку, а с владельцем полицейские проводят воспитательную беседу.
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