ВОЗ назвала эвакуацию больниц с севера сектора Газа смертным приговором

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Всемирная организация здравоохранения назвала смертным приговором приказ Израиля об эвакуации более 2 тыс. тысяч пациентов из 22 больниц на севере Газы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Принуждение более 2000 пациентов к переезду в южную часть Газы <...> может быть равносильно смертному приговору», — сказано в заявлении ВОЗ.В организации также отметили, что в медицинские учреждения на севере Газы все еще поступают раненые люди и медработники тяжело справляются с работой.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак