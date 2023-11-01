Возбуждено уголовное дело после слива маслянистых отходов в Кавезино

Фото: соцсети Максима Красноцветова
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов лично оценил ситуацию с маслянистыми отходами в реке Уча в Кавезино. Сейчас специалисты разрабатывают план по решению проблемы.
«В ближайшее время специалистами будет проведено абсорбирование участка для скорейшего устранения последствий данного преступления», — сказал глава администрации Максим Красноцветов, отметив, что ситуацию держат на контроле.Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, теперь они разыскивают виновника. Специалисты уже затампонировали трубу при впадении ручья в реку Уча, на реке разместили боны для сбора нефтепродуктов.
«По результатам обследования выяснилось, что имеются существенные превышения допустимых загрязняющих веществ. В настоящее время проводится надзорные мероприятия на установление лиц, совершивших данное действие, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов жителей», — отметила на совещании старший помощник прокурора городского округа Пушкинский Мария Родьева.Напомним, пахучую жидкость маслянистого вида обнаружили вблизи местного ручья Уча в Кавезино в конце октября. По словам местных жители, вблизи ручья витает резкий, неприятный запах. Минэкологии Московской области взяло пробы на анализы. Сейчас специалисты выясняют, откуда жидкость могла попасть в ручей.
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