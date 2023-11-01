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Возбуждено уголовное дело после слива маслянистых отходов в Кавезино

01 ноября 2023, 18:31
Фото: соцсети Максима Красноцветова

Фото: соцсети Максима Красноцветова

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов лично оценил ситуацию с маслянистыми отходами в реке Уча в Кавезино. Сейчас специалисты разрабатывают план по решению проблемы.

«В ближайшее время специалистами будет проведено абсорбирование участка для скорейшего устранения последствий данного преступления», — сказал глава администрации Максим Красноцветов, отметив, что ситуацию держат на контроле.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, теперь они разыскивают виновника. Специалисты уже затампонировали трубу при впадении ручья в реку Уча, на реке разместили боны для сбора нефтепродуктов.
«По результатам обследования выяснилось, что имеются существенные превышения допустимых загрязняющих веществ. В настоящее время проводится надзорные мероприятия на установление лиц, совершивших данное действие, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов жителей», — отметила на совещании старший помощник прокурора городского округа Пушкинский Мария Родьева.
Напомним, пахучую жидкость маслянистого вида обнаружили вблизи местного ручья Уча в Кавезино в конце октября. По словам местных жители, вблизи ручья витает резкий, неприятный запах. Минэкологии Московской области взяло пробы на анализы. Сейчас специалисты выясняют, откуда жидкость могла попасть в ручей.

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#пушкинский округ
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ТАСС: в Москве заочно арестовали и объявили в розыск диверсанта Канахина
01 ноября 2023, 18:36

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве заочно арестовали соучастника организатора нападения на сёла в Брянской области, бывшего актёра Кирилла Канахина. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал одного из предполагаемых соучастников организатора диверсии в Брянской области по делу о прохождении обучения для дальнейшего осуществления террористической деятельности. 

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу вплоть до пожизненного заключения свободы. 

В настоящее время Канахин объявлен в международный розыск. 

Напомним, что диверсия в Брянской области произошла в марте этого года. Злоумышленники обстреляли автомобиль в местными жителями, в результате чего погиб водитель и получил ранения ребёнок. 

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#суд
#брянская область
#розыск
#диверсия
#россия
#украина
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Главный раввин РФ Шаевич: Участников беспорядков в Дагестане надо наказать
01 ноября 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Elena Horrmann

Главный раввин страны по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Шаевич объяснил необходимость наказания для участников беспорядков в аэропорте Дагестана, прежде всего, нарушением закона.
Он добавил, что в случае, если не пресекать подобные действия со стороны групп людей, то беспорядки в дальнейшем могут повториться, и направлены они в перспективе могут быть не только против евреев, но и против других национальностей.

«Отстраняясь от проявления антисемитизма, они нарушили российский закон, и должны быть наказаны. Я не вижу смягчающих обстоятельств. Прощение вызовет новую волну. Сегодня против евреев, завтра против армян, послезавтра против татар — против кого угодно будут выступать», — заявил в беседе с Газета.ру Шаевич.

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#закон
#дагестан
#происшествие
#нарушение
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У детского сада в городе Орск нашли фрагменты тела женщины
01 ноября 2023, 17:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Рядом с детским садом города Орск обнаружили фрагменты женского тела, об этом сообщили в Следственном комитете по Оренбургской области.
Фрагменты тела обнаружили 1 ноября на улице Шалина.

В результате следственных действий было установлено, что останки принадлежат 38-летней местной жительнице. 

Подозреваемым стал 41-летний сожитель убитой. Ранее он был судим за особо тяжкое преступление.

Отмечается, что подозреваемый уже задержан. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливается. 

Ранее в Рязани вынесли приговор мужчине, который убил свою супругу. Резонансное дело гремело на всю страну еще два года назад. Тело женщины не могли обнаружить на протяжении полугода, а затем долго не могли установить причастных к преступлению. В результате, супруг убитой признал свою вину и получил 11 лет лишения свободы.

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#труп
#женщина
#следственный комитет
#убийство
#детский сад
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Тренер Ташуев заявил о проблемах с генетикой у Бугаева
01 ноября 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев заявил, что у задержанного с партией наркотиков экс-футболиста Алексея Бугаева, которого он тренировал в «Краснодаре», возможно есть проблемы с генетикой.
«Лёша как футболист был очень сильный игрок сборной России. С хорошей антропометрией, высокого роста, обладал футбольным интеллектом. Но, мне кажется, есть генетическая проблема, хотя сейчас этого не озвучивают. Думаю, дело в генетике — и это не его вина, а его беда», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ташуев.

Он также подтвердил излишнюю доверчивость спортсмена. При этом тренер отметил высокий уровень профессионализма Бугаева и его спокойный характер.

Ранее бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в комментарии о задержании с наркотиками экс-партнёра по команде Алексея Бугаева заявил, что его потрясла эта новость.

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#тренер
#дело
#футболист
#спортсмены
#мнение
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Врач спас пассажирку электрички «Нижний Тагил — Екатеринбург»
01 ноября 2023, 17:18

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Врач-кардиолог спас жизнь женщины, которой стало плохо в электричке «Нижний Тагил — Екатеринбург», об этом сообщили департаменте информационной политики.
По информации СМИ, одной из пассажирок электропоезда, следовавшего из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Она потеряла сознание, её артериальное давление снизилось до критических значений.

К счастью, тем же поездом ехал врач-кардиолог из городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) Мукамил Сангинов. Он сразу бросился на помощь к женщине и полтора часа поддерживал давление женщины с помощью тонометра и горького шоколада.

По прибытии поезда женщину уже ожидала скорая помощь. Спасенную экстренно госпитализировали в местный кардиоцентр. 

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#екатеринбург
#электричка
#врач
#кардиолог
#госпитализация
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В сеть попали кадры страшного ДТП с двумя авто и скорой в Москве
Водитель Porsche устроил ДТП с участием скорой помощи в Москве
01 ноября 2023, 16:57

Фото: iStock/Anton Novikov

Водитель Porsche в Москве устроил ДТП с участием скорой помощи в Москве, кадры аварии публикует Telegram-канал 112.
Жуткая авария случилась на столичной улице Капотня. 

Сперва водитель Porsche Cayenne столкнулся с другой легковой машиной - Opel. В результате удара он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.
По предварительной информации, а аварии пострадали четыре человека. Степень тяжести их травм устанавливается.

Ранее в Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса собственного же транспортного средства. Предположительно, мужчина забыл во время стоянки включить ручной тормоз.

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#скорая помощь
#пострадавшие
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Футболист Деменко назвал Бугаева добросовестным человеком
01 ноября 2023, 15:47

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в комментарии о задержании с наркотиками экс-партнёра по команде Алексея Бугаева заявил, что его потрясла эта новость.
Он отметил, что Бугаев всегда был добросовестным и порядочным человеком. Он также не исключил, что спортсмена могли подставить.

«Новость о задержании Алексея меня потрясла. Лёша всегда был очень порядочным и добросовестным человеком, допускаю, что его могли подставить в этой ситуации. У него и близко не было никаких историй с наркотиками на моей памяти. Но он всегда был весьма доверчивым и подверженным чужому влиянию. Сейчас я узнаю о его возможных долгах. Может быть, так ему предложили заработать, чтобы расплатиться», — высказал мнение в беседе с RT Деменко.

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#мнение
#задержание
#происшествие
#спортсмены
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Полицейские пытали мужчину из-за поджога стогов сена, в котором он не виновен
Baza: В Курганской области СК возбудил дело о пытках сотрудниками полиции
01 ноября 2023, 15:43

Фото: istock / Dzurag

В Курганской области сотрудники полиции пытали мужчину из-за стога сена, требуя сознаться в поджоге.
По данным телеграм-канала SHOT, 20 сентября 33-летнего Виталия из села Уксянское привезли в отделение полиции по Далматовскому району. Виталий подозревается в поджоге стогов сена индивидуального предпринимателя в соседней Брюхановке.

Ранее мужчина был судим, поэтому и привлек внимание правоохранительных органов. Он заявил, что не совершал поджог, но силовики с ним не согласились. Мужчину били по всему телу, в том числе по голове и лицу. 

Экспертиза установила, что он действительно невиновен — оказалось, что сено никто не поджигал, оно загорелось само.

По данным канала, 30 октября Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением пытки. Конкретных подозреваемых в деле пока нет.

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#избиение
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Адвокат Макличенко заявила о непричастности Бугаева к наркотикам
01 ноября 2023, 15:39

Фото: istockphoto.com/Worawee Meepian

Адвокат экс-игрока сборной России Алексея Бугаева Екатерина Макличенко заявила о том, что спортсмен не причастен ни к каким наркотикам, и вменяемую ему вину не признаёт.
В беседе с RT она отметила, что информация о том, что Бугаев якобы пытался скрыться от правоохранительных органов, также не является правдивой. Макличенко подчеркнула, что при задержании наркотиков при себе у экс-футболиста не было.

Ранее сообщалось, что экс-защитника сборной РФ по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 495 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По статье Алексею может грозить пожизненный срок. Также в СМИ отмечалось, что при задержании он оказал сопротивление, и дополнительно получил семь суток за неповиновение.

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#адвокат
#спортсмены
#происшествие
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