Воздух в районе взрыва в Сергиевом Посаде не загрязнён

Фото: РИА Новости/Валерия Кузнецова
В районе взрыва в Сергиевом Посаде не обнаружено превышение загрязняющих воздух веществ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
Исследование качества воздуха над Сергиевым Посадом после взрыва показало отсутствие вредных веществ.
Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде прогрел мощный взрыв, который выбил стёкла в окнах соседних домов, повредил автомобили. Происшествие произошло на пиротехническом складе. Компания «Пиро-Росс» арендовала складские помещения у Загорского оптико-механического завода, однако в марте текущего года из-за большого количества долгов была признана банкротом. Здание, в котором располагались склады, полностью разрушено.
По предварительным данным, причиной происшествия стал человеческий фактор. На месте работают медицинские работники и пожарные службы. По последним данным, число жертв достигло 25 человек.
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Ангар в Сергиевом Посаде, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен
Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде прогрел мощный взрыв, который выбил стёкла в окнах соседних домов, повредил автомобили. Происшествие произошло на пиротехническом складе. Компания «Пиро-Росс» арендовала складские помещения у Загорского оптико-механического завода, однако в марте текущего года из-за большого количества долгов была признана банкротом. Здание, в котором располагались склады, полностью разрушено.
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Ангар в Сергиевом Посаде, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен
Анастасия Чинкова