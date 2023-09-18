Воздушная тревога объявлена в Киеве и целом ряде областей Украины

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В столице Украины и целом ряде её областей звучат сирены воздушной тревоги, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Артем Путинцев