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Воздушная тревога объявлена в Киеве и целом ряде областей Украины

18 сентября 2023, 04:28
Фото: iStock/Harry_Wedzinga

Фото: iStock/Harry_Wedzinga

В столице Украины и целом ряде её областей звучат сирены воздушной тревоги, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Согласно ему, сигналы тревоги раздаются непосредственно в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#украина
#житомир
#киев
#воздушная тревога
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, звучит воздушная тревога
18 сентября 2023, 02:40

Серия взрывов прогремела в Одессе, сообщает украинское издание «Суспильне». До этого, согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. При этом одесские власти ситуацию никак не комментируют.
В ночь на 18 сентября украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в районе города Измаил, расположенного как раз в Одесской области. А ещё раньше украинские СМИ писали об объявлении воздушной тревоги и последующих взрывах в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#взрывы
#одесса
#украина
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Белая медведица Айна умерла в Екатеринбурге
РИА Новости: В зоопарке Екатеринбурга умерла 25-летняя белая медведица Айна
18 сентября 2023, 01:59

Фото: iStock/dalegaspi

В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна, которой было 25 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации уральской столицы. Животному было 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации
«В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы», — отметили в пресс-службе.



В самом зоопарке, по сообщениям портала E1.ru, ситуацию пока никак не комментируют.  На протяжении 20 лет Айна составляла пару белому медведю Умке, который скончался два года назад.

 В июле «Радио 1» писало о том, что в зоопарке Екатеринбурга погибла самка павлина по кличке Монетка. Причиной смерти стало желудочное кровотечение, которое открылось из-за инородных предметов. Внутри самки павлина обнаружили монеты, крышки от банок, проволоку и другой мусор. Ей провели операцию, но она не спасла птицу.


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#медведи
#екатеринбург
#зоопарк
#смерть
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В Калмыкии ищут девочку, пропавшую 30 лет назад
18 сентября 2023, 00:48

Фото: Фотобанк Московской области

В Калмыкии СК РФ возобновил поиски девочки, пропавшей 30 лет назад. Об этом пишет РИА Новости.
Зульпият Магомедова исчезла в 1993 году в возрасте 13 лет, когда в селе Вознесеновка были обнаружены тела мужчины с огнестрельными  ранениями и женщины с признаками насильственной смерти. Пара воспитывала дочь и двух сыновей.

Мальчиков вскоре удалось найти, но девочку не нашли даже после нескольких дней поисков.

«Мы надеемся, что Магомедова увидит себя в ориентировке и откликнется либо это сделают её знакомые», — цитирует агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

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DPA: Восемь посетителей Октоберфеста пострадали во время аварии на аттракционе

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В подмосковном Ступине водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик

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#поиски
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DPA: Восемь посетителей Октоберфеста пострадали во время аварии на аттракционе
17 сентября 2023, 16:23

Фото: istockphoto/Marcio Silva

Восемь человек получили различные травмы во время столкновения двух вагонеток американских горок на площадке празднования Октоберфеста в Мюнхене.
Фестиваль пива открылся в столице Баварии накануне, 16 сентября. Инцидент произошел поздним вечером. По неизвестной причине две вагонетки аттракциона столкнулись, в результате чего пострадали восемь человек, сообщает информационное агентство DPA. Двое пострадавших госпитализированы. Врачи говорят, что их жизни ничего не угрожает. Остальные получили легкие травмы, помощь им была оказана на месте.

Аттракцион Хёлленблиц считается крупнейшими в мире крытыми американскими горками. Вагонетки в нем могут разгоняться до скорости 80 километров в час. Сейчас аттракцион временно закрыт, специалисты выясняют, что стало причиной столкновения.

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#человек
#специалисты
#инцидент
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Экоактивисты залили краской Бранденбургские ворота в Берлине
17 сентября 2023, 16:21

Фото: iStock/TomasSereda

Экоактивисты измазали краской шесть колонн главной достопримечательности Берлина – Бранденбургских ворот. Об этом в соцсети X написало движение «Последнее поколение», в котором состоят эти активисты.
Уточняется, что краской испачкана и Парижская площадь, расположенная неподалёку.

Экоактивисты «Последнего поколения» требуют прекращения использования нефти, газа и угля к 2030 году. Они часто совершают противоправные деяния, а именно, срывают важные мероприятия, перекрывают дороги и т.д. 

Ранее сообщалось, что для увлечённых экологией россиян начала работать платформа Ecowiki.ru. Её цель – распространить идею экологичного образа жизни среди жителей России. 

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#активисты
#экология
#германия
#вандализм
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Похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружили на Юрловском проезде в Москве
17 сентября 2023, 12:43

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

На Юрловском проезде в Москве прохожие нашли предмет, похожий на гранату Ф-1. По словам очевидцев, она установлена в виде растяжки, изготовленной с использованием проволоки.
Об опасной находке сообщили в экстренные службы. На место прибыли оперативники, саперы и взрывотехники, сообщает телеграм-канал «Раньше все. Ну почти». Территория вокруг оцеплена, специалисты приступили к обследованию конструкции и изучению возможности последующего разминирования.

Недавно в столице уже был инцидент, связанный с гранатой. Она взорвалась в квартире на улице Мещерякова. Тогда 20-летнему молодому человеку при взрыве оторвало руки. Кроме того, он получил осколочные ранения живота. Позже пострадавший скончался в больнице.

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#специалисты
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#взрыв
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В подмосковном Ступине водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик
МВД: водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик, после конфликта
17 сентября 2023, 11:12

Фото: iStock/vrcraft

В Подмосковье водитель избил пассажирку предметом, «похожим на топорик». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Сотрудники ГИБДД на трассе М-4 «Дон» в районе 00:15 17 сентября остановили автомобиль, в котором ехала раненная женщина. По предварительным данным, между ней и водителем авто произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс пассажирке несколько ударов предметом, напоминающим топорик. 

Уточняется, что в автомобиле также находилась двухлетняя девочка, которая не пострадала в результате инцидента. 

Раненная девушка в настоящее время находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудница полиции сбила женщину, переходящую дорогу в неположенном месте. В настоящее время выясняются все детали происшествия. 

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#подмосковье
#происшествие
#автомобиль
#гибдд
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На юге Москвы внедорожник устроил около десяти аварий
В Москве задержали водителя внедорожника, устроившего около десяти аварий
17 сентября 2023, 01:53

Фото: istockphoto / Aleksei Andreev

По предварительным данным, водитель внедорожника организовал около десяти ДТП на юге Москвы и попытался скрыться. Однако его задержали, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Инцидент произошел на Липецкой улице в Южном административном округе Москвы. Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что водитель внедорожника, двигаясь по маршруту, причинил ущерб около десяти транспортным средствам и попытался скрыться с места происшествия. По информации полиции, в результате ДТП никто не пострадал.

Задержание нарушителя произошло на территории Московской области. В настоящее время проводится проверка, и по ее результатам мужчина будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

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Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки
Приходько: женщина, пострадавшая при обстреле Горловки, умерла от полученных ран
17 сентября 2023, 00:38

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Женщина, пострадавшая в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, скончалась из-за серьезных травм. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Ранее было известно, что мирная жительница пострадала в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

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