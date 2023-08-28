Воздушные силы Израиля вывели из строя сирийский аэропорт Алеппо

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Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии вышел из строя в результате воздушной атаки Израиля. Об этом сообщает телеканал «Аль-Ихбария», ссылаясь на данные Минобороны страны.
Местный телеканал сообщил, что удар по аэропорту был произведен в 04:30 утра 28 августа (время совпадает с мск). В результате происшествия пострадавших нет.
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