Воздушную тревогу объявили в двух израильских городах

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Воздушную тревогу объявили в двух израильских города - Сдероте и Ашдоде, передает Times of Israel.
«В Сдероте, Ашдоде и близлежащих населенных пунктах раздаются сигналы ракетной тревоги», - прокомментировали ситуацию в издании.
При этом, ранее стало известно, что в городах Германии массово срывают флаги Израиля, размещённые на зданиях госучреждений в знак солидарности. По информации Bild, в стране произошло уже как минимум семь случаев, когда жители Германии, недовольные поддержкой Израиля, срывали, крали и повреждали израильские флаги. Такие инциденты происходят с разных городах по всей стране.
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