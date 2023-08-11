Вожатую лагеря в Крыму, оскорблявшую детей, отстранили от работы

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Вожатая детского лагеря «Мультфильмы», расположенного в Крыму, была отстранена от своих обязанностей после того, как в социальных сетях опубликовали видео, где она оскорбляет детей из белгородского города Шебекино. Об этом сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милехин в своем телеграм-канале.
Милехин подтвердил эту информацию в своем канале в Телеграме, отметив, что по этому инциденту уже начато расследование.
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