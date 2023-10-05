Возле бара в Перми застрелили бизнесмена Лукова

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Возле пермского бара застрелили бизнесмена Александра Лукова, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трагедия произошла на Первомайской улице.
59-летний Александр Луков - владелец заведения - вечером приехал к своему заведению. Как только он вышел из машины - неизвестный совершил несколько выстрелов и скрылся. От полученных травм предприниматель скончался.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, стрелка разыскивают.
Ранее президента ФК «Тигрес де Соача» Эдгара Паеса застрелили после матча в рамках чемпионата Колумбии по футболу. 63-летний Паес был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
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59-летний Александр Луков - владелец заведения - вечером приехал к своему заведению. Как только он вышел из машины - неизвестный совершил несколько выстрелов и скрылся. От полученных травм предприниматель скончался.
Ранее президента ФК «Тигрес де Соача» Эдгара Паеса застрелили после матча в рамках чемпионата Колумбии по футболу. 63-летний Паес был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
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Евгения Парфентьева