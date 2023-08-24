Возле берегов Финляндии заметили российскую подводную лодку

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У берегов города Ханко в Финляндии местные жители якобы заметили российскую подводную лодку. Об этом сообщает YLE.
По данным финской телерадиокомпании, подводная лодка находилась в надводном положении.
Мунки отметил, что в нахождении подлодки в Финском заливе нет ничего необычного. Они ходят в надводном положении и передвигаются по одному фарватеру с кораблями и паромами из-за небольшой глубины.
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«Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны распознал судно. Это российская подводная лодка класса «Кило», выпускаемая с 1980-х годов», — пишет YLE.
«Подводные лодки часто всплывают именно для того, чтобы другие, движущиеся в море, обязательно их заметили и знали, что нужно быть осторожными», — цитирует издание слова специалиста.
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Диана Аванесян