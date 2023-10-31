Возле перевала Дятлова пропала группа туристов

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В Свердловской области пропала группа туристов, они ночевали неподалеку от знаменитого перевала Дятлова, где в 1959 нашли обезображенные тела другой туристической группы, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в поход отправились пятеро мужчин. 26 октября они отправились на сплав по реке от посёлка Тахта до Вижая. Вчера утром они должны были прибыть к месту назначения, однако, мужчины не вернулись до сих пор.
На месте происшествия развернута поисково-спасательная группа. Специалисты предполагают, что причиной задержки могло стать обмеление реки Вижай.
Напомним, зимой 1959 группу туристов под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова нашли погибшими в горах Северного Урала. Точная причина смерти молодых людей так и не была установлена, их тела были изуродованы до неузнаваемости.
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Евгения Парфентьева