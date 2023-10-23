Возле «Садовода» одна легковушка протаранила другую

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В Москве в районе рынка «Садовод» один автомобиль протаранил другой. От удара, та машина влетела в фасад. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком».
Причины происшествия уточняются. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщали, что в Екатеринбурге мать инспектора ДПС Геннадия Изергина, который наблюдал за убийством иностранного студента, обвинила в инциденте его напарника, передает E1.RU. Напомним, 18 августа в Екатеринбурге 32-летнего Франсуа Нджелассили, аспиранта УрФУ, зарезали у ночного клуба двое незнакомых ему людей.
При этом, двое правоохранителей видели нападение из салона автомобиля. Обоих сотрудников ДПС отстранили от работы и возбудили на них уголовные дела по статье «Злоупотребление полномочиями».
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Ранее сообщали, что в Екатеринбурге мать инспектора ДПС Геннадия Изергина, который наблюдал за убийством иностранного студента, обвинила в инциденте его напарника, передает E1.RU. Напомним, 18 августа в Екатеринбурге 32-летнего Франсуа Нджелассили, аспиранта УрФУ, зарезали у ночного клуба двое незнакомых ему людей.
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Дана Игумнова