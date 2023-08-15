Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили к следователям

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Мужчину, хранившего селитру в автосервисе в Махачкале, где произошло возгорание, доставили к следователям на допрос. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.
Отмечается, что мужчина не находится в статусе подозреваемого.
До этого сообщалось, что одной из версий СК РФ о причинах взрыва в Махачкале являлось нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. В ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам экспертиз и следственных действий.
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«Насрулаева, который, предположительно, хранил селитру на автосервисе, доставили на допрос к следователям. Пока он не в статусе подозреваемого», — приводит РИА Новости слова источника.
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Мелисса Тимофеева