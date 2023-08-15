Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Возросло число погибших и пострадавших в результате взрыва на АЗС

Возросло число погибших и пострадавших в результате взрыва на АЗС

Минздрав: В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 115 человек, погибли 35
15 августа 2023, 11:46

Фото: iStock/Marat Musabirov

В Минздраве России сообщили, что в результате взрыва на АЗС в Махачкале, увеличилось число пострадавших и погибших. В настоящее время, в больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей.
Ранее сообщалось, что во время взрыва погибли трое детей.

В связи с трагедией, на территории республики объявлен день траура. Глава Дагестана отдал распоряжении об ограничении трансляции развлекательных программ и мероприятий по телеканалам и сообщил о необходимости приспустить государственные флаги.


Траур объявлен на территории всей республики.


Читайте также:

Выросло число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

В Таджикистане обнаружено тело убитого банкира Исматуллоева
#азс
#соболезнования
#дагестан
#смерть
Читайте нас в
В Индии погибли 49 человек из-за наводнений и оползней
15 августа 2023, 12:03

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

Стихия ударила по северным штатам Индии.
РЕН ТВ пишет, что проливные дожди продолжались несколько дней. Мощные потоки воды снесли здания и автомобили.
 
Количество погибших продолжает расти. Несколько десятков людей числятся пропавшими без вести. Тысячи местных жителей остались без электричества, дорог и всякой связи с цивилизацией.
 
Спасатели пытаются разобрать завалы, под которыми всё ещё остаются люди.

Ранее в Грузии увеличилось число жертв оползня. В данный момент число жертв сошедшего оползня достигло 25, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Также обнаружены части 5 человеческих тел. В данный момент идёт процедура их идентификации.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал, что поиски не прекратятся, пока не будут обнаружены все пропавшие граждане.

Читайте также:

Возросло число погибших и пострадавших в результате взрыва на АЗС

В Грузии увеличилось число жертв оползня

В Махачкале в пожаре погибла беременная 18-летняя девушка
#индия
#грузия
#чп
Читайте нас в
В Уфе пропали женщина и её 3-летний сын
15 августа 2023, 11:55

Фото: iStock/Irina_Geo

Башкирские волонтеры начали поиски матери и ребенка, которые пропали в Уфе.
Ориентировки на 39-летнюю женщину и её 3-летнего сына появились в сообществе  поискового отряда «Лиза Алерт» и группе «БашРегионСпас» во «ВКонтакте».
 
Поиски начали 15 августа. Близкие ничего не знают о нахождении 39-летней Александры Губайдуллиной и её сына Марка с 12 августа. В последний раз пропавшую семью видели в Уфе.
 
Всех, кто может поделиться какой-либо полезной информацией, просят обращаться в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Адыгее трое суток разыскивают двух 15-летних девочек, которые ранее уже пропадали.
Подростки пропали 10 августа, их родители подали заявление в полицию. В ведомстве уточнили, что девочки уже исчезали недавно. Они снова пропали через сутки после того, как были найдены полицией.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сотрудниками полиции и поисковой командой.

Читайте также:

В Адыгее уже третий день ищут двух пропавших 15-летних девочек

В Екатеринбурге врачи спасли 26-летнюю многодетную мать, у которой случился инсульт

Украинец решил сбежать в Румынию, но заблудился в лесу
#дети
#родители
#розыск
Читайте нас в
Умер цирковой артист Андрей Николаев
Умер артист цирка Андрей Николаев
15 августа 2023, 11:38

Фото: РИА Новости/Л. Нерео

Цирковой артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Росгосцирка».
В пресс-службе выразили соболезнования родным и близким артиста от лица руководства цирка и коллектива.

Народный артист России скончался скоропостижно на 86-м году жизни. Известно, что Николаев умер у себя дома, причина смерти в настоящее время не названа. 

Ранее сообщалось, что скончалась народная артистка СССР Вера Василева. Актриса умерла в возрасте 97 лет.

Читайте также: 

Российский хоккеист Амиров умер в возрасте 21 года

Умер 50-летний рэпер Magoo

Умерла дочь Сергея Королёва Наталья
#ссср
#соболезнования
#артист
#николаев
Читайте нас в
Mash: Угроза взрыва в Большом театре в Москве
15 августа 2023, 11:22

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Неизвестные сообщили о минировании Большого театра на Театральной площади. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что всех сотрудников театра экстренно эвакуировали. На место едут кинологи.

Напомним, ранее взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек. Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.

Читайте также:

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек

В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС

Задержан подозреваемый в домогательствах к спрыгнувшей с 4-го этажа девятикласснице

#кинологи
#взрыв
#бомба
#театр
#эвакуация
Читайте нас в
В Стамбуле задержали нового фигуранта по делу об убийстве посла России Карлова в 2016 году
15 августа 2023, 11:21

Фото: iStock/Marvin Samuel Tolentino Pineda

Посол России Андрей Карлов был убит в 2016 году.
Турецкое издание Haber Turk сообщает, что департамент стамбульской полиции во время операции в Бейликдюзю задержал нового фигуранта в деле об убийстве российского дипломата. Фигурантом оказалась женщина, которая приходится женой одному из причастных к убийству Андрея Карлова. В ходе обыска изъяли мобильный телефон, две sim-карты, устройство для sim-карт и карту памяти.
 
Сообщалось, что радикалы, застрелив российского посла Карлова в 2016 году, хотели разжечь войну между Россией и Турцией.
 
Посла РФ в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который охранял посла на выставке. Позже его убили в перестрелке с правоохранителями.

Пятеро обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению. Ещё 9 человек получили от 5 до 15 лет тюрьмы.  Другие фигуранты находятся в розыске.

Читайте также:

Юрист Соловьёв рассказал, кто ответит за взрыв в Махачкале

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек

Сотрудники ФСБ помешали жителям Новосибирска совершить госизмену
#турция
#посол
#убийство
Читайте нас в
Юрист Соловьёв рассказал, кто ответит за взрыв в Махачкале
Юрист Соловьёв заявил, что ответственным за взрыв в Махачкале грозит до 10 лет тюрьмы
15 августа 2023, 11:12

Фото: IStock/Thomasaf

Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале достигло 35, нашли тела еще трех погибших. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», что уголовная статья предполагает лишение свободы до 10 лет. Однако в ходе расследования следователи могут возбудить ещё уголовные дела в отношении конкретных лиц.
«С тех, кто находился на заправке, спрашивать нечего, но есть руководитель юридического лица, которому принадлежала эта заправка, директор. Надо посмотреть, был ли там инженер или ответственный за пожарную безопасность. И в зависимости от должностных обязанностей и должностных инструкций уже следствие будет определять, чья вина может быть. Но пока нет ответов на множество вопросов: что стало причиной и как это всё произошло. Когда будет понятно, что было на самом деле, можно будет определять, какие должностные лица за это должны понести ответственность. Там уже будет понятно, останется ли эта статья или прибавится к ней ещё какие-то статьи в отношении конкретных лиц», — сказал Иван Соловьёв.
Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 30 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Читайте также: ​

Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС

Владельцем АЗС, взорвавшейся в Махачкале, оказался судимый бизнесмен
#безопасность
#следователи
#юрист
#следствие
#взрыв
#азс
#тюрьма
Читайте нас в
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек
15 августа 2023, 10:49

Фото: iStock/izzzy71

Количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 30 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане.

Читайте также:

Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС

Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима
#азс
#владимир путин
#президент
#взрыв
#возгорание
#соболезнования
#происшествия
#станции
#дагестан
#девушка
#запад
Читайте нас в
Сотрудники ФСБ помешали жителям Новосибирска совершить госизмену
15 августа 2023, 10:25

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Новосибирске силами ФСБ предотвращено совершение госизмены двумя местными жителями.
Сотрудники ФСБ не дали мужчинам перейти на сторону Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости. 

33-летний мужчина из села Кыштовка собирался участвовать в деятельности против безопасности России. Вместе с ним перейти на сторону ВСУ был готов его 29-летний родственник.

«Он выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», —сказано в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.
Мужчинам предъявили предупреждение о недопустимости подобных действий. Если подобное повторится, то их ждёт уголовное наказание. 

Ранее ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону СВО.

В ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудниками ведомства был задержан гражданин России, который информировал спецслужбы Украины о перемещении военных грузов, которые через территорию Крыма следуют в зону проведения СВО. Задержанный подтвердил сотрудничество с СБУ и сообщил координаты схрона, где находилось взрывное устройство, изготовленное мужчиной для совершения диверсий.

Читайте также:

ФСБ задержала жителя Крыма за пособничество ВСУ

В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ

Россиянина задержали за передачу ВСУ данных о военной технике ВС РФ


#всу
#сво
#фсб
Читайте нас в
Выросло число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале
15 августа 2023, 10:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших увеличилось до 33 человек.
Взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 30  погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции.

В настоящее время, в ведомстве сообщили, что число погибших в результате ЧП увеличилось до 33. Также известно, что среди них было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.

Читайте также:

В Адыгее погиб командир учебной авиационной базы Майкопа Гуров

В Махачкале в пожаре погибла беременная 18-летняя девушка

Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек


#дагестан
#погибшие
#чп
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников