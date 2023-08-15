Возросло число погибших и пострадавших в результате взрыва на АЗС

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В Минздраве России сообщили, что в результате взрыва на АЗС в Махачкале, увеличилось число пострадавших и погибших. В настоящее время, в больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей.
Ранее сообщалось, что во время взрыва погибли трое детей.
В связи с трагедией, на территории республики объявлен день траура. Глава Дагестана отдал распоряжении об ограничении трансляции развлекательных программ и мероприятий по телеканалам и сообщил о необходимости приспустить государственные флаги.
Траур объявлен на территории всей республики.
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В связи с трагедией, на территории республики объявлен день траура. Глава Дагестана отдал распоряжении об ограничении трансляции развлекательных программ и мероприятий по телеканалам и сообщил о необходимости приспустить государственные флаги.
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Анастасия Крестьянова