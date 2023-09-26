Возросло число погибших от взрыва на АЗС в Нагорном Карабахе

Фото: iStock/Leonid Ikan
После взрыва в бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли 20 человек. Об этом сообщает агентство Armenpress.
Взрыв произошёл 25 сентября на АЗС на дороге Степанакерт – Аскеран. В результате происшествия в больницы были доставлены 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. На данный момент известно о 20 пострадавших, скончавшихся в медицинских учреждениях. Семь из них уже опознаны.
Кроме того, сообщается, что остаётся большое количество людей, признанных пропавшими без вести. Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте ЧП и выясняют все детали происшесвтвия.
Большое количество людей, скопившихся на АЗС, обусловлено их желанием покинуть непризнанный Нагорный Карабах и въехать на территорию Армении.
Читайте также:
Премьер Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Шольцем и Блинкеном
Блинкен: CША выступают против применения силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе
МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Нагорном Карабахе
Кроме того, сообщается, что остаётся большое количество людей, признанных пропавшими без вести. Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте ЧП и выясняют все детали происшесвтвия.
Читайте также:
Премьер Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Шольцем и Блинкеном
Блинкен: CША выступают против применения силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе
МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Нагорном Карабахе
Анастасия Чинкова