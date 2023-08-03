Возросло число погибших при крушении вертолета Ми-8

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Число погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае увеличилось до шести. человек. Об этом сообщил Минздрав Алтайского края.
Пострадавшая при крушении вертолёта женщина, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.
Мужчина, который также находился на борту Ми-8 находится в больнице, его состояние стабильно.
Ранее сообщалось о падении вертолета с туристами на Алтае. На борту находилось 13 человек.Причиной падения судна стал зацеп лопостями вертолета за провода.
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Shot: В разбившемся на Алтае вертолете Ми-8 летели эзотерики
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Анастасия Крестьянова