Врач Чернышова рассказала, чем может заболеть девочка после укола шприцем с мефедроном

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Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что вероятность заразиться ВИЧ, гепатитом или другими инфекциями мала, однако присутствует. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Человек, который оставил в такси шприц с мефедроном, точно зависимый. А такие люди чаще всего пренебрегают правилами безопасности при введении лекарств, поэтому не исключено, что он болеет ВИЧ и другими инфекциями, которые передаются через кровь», — рассказала Чернышова «Вечерней Москве».
Медик подчеркнула, что все зависит от количества молекул на игле, которые могли остаться после зависимого человека. Врач добавила, что заразиться столбняком после такого инцидента невозможно.
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