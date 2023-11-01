Врач спас пассажирку электрички «Нижний Тагил — Екатеринбург»

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Врач-кардиолог спас жизнь женщины, которой стало плохо в электричке «Нижний Тагил — Екатеринбург», об этом сообщили департаменте информационной политики.
По информации СМИ, одной из пассажирок электропоезда, следовавшего из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Она потеряла сознание, её артериальное давление снизилось до критических значений.
К счастью, тем же поездом ехал врач-кардиолог из городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) Мукамил Сангинов. Он сразу бросился на помощь к женщине и полтора часа поддерживал давление женщины с помощью тонометра и горького шоколада.
По прибытии поезда женщину уже ожидала скорая помощь. Спасенную экстренно госпитализировали в местный кардиоцентр.
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К счастью, тем же поездом ехал врач-кардиолог из городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) Мукамил Сангинов. Он сразу бросился на помощь к женщине и полтора часа поддерживал давление женщины с помощью тонометра и горького шоколада.
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Евгения Парфентьева