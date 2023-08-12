Врачи провели ещё одну операцию певице Ладе Дэнс

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Ладе Дэнс, которая находится в больнице после ДТП, сделали ещё одну операцию. Об этом ТАСС сообщил её директор Сергей Пудовкин.
Ранее сообщалось, что 5 августа автомобиль, перевозивший Ладу Дэнс попал в ДТП под Подольском. Певицу госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас за её жизнь борются врачи. Также адвокат Дэнс заявил, что она планирует через суд требовать материальную компенсацию от транспортной компании, предоставившей автомобиль и водителя для перевозки певицы.
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