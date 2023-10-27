Врачи рассказали о состоянии мальчика, который упал в колодец с кипятком

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Подростка, который упал в канализационный колодец с горячей водой в Екатеринбурге, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный Минздрав.
По информации СК, в четверг вечером парень 2009 года рождения гулял с другом по городу, они зашли в один из дворов по улице 40-летия Октября. Мальчики заметили 2 канализационных колодца,, которые вместо крышек, накрывались остекленными рамами. Подросток стал на одну и них, из-за нагрузки стекло треснуло и он упал в колодец с горячей водой.
«Ребенок доставлен в ДГКБ № 9. В данный момент находится в реанимации на ИВЛ (в тяжелом состоянии). Ожоги 50-55% площади тела», — сообщает региональный Минздрав.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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Алина Юрчак