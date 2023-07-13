Врачи скорой помощи Сергиева Посада откачали наглотавшуюся воды купальщицу

Фото: Минздрав МО
Бригада Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи спасла женщину, едва не утонувшую в водоёме. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
На подстанцию поступил вызов с поводом «больной без сознания». Начавшую тонуть женщину вытащили из воды оказавшиеся рядом люди.
Через 19 минут машина скорой помощи подъехала к месту происшествия. Женщина была без сознания. После опроса очевидцев, осмотра пациентки и кардиомониторинга специалисты поставили диагноз «Утопление в пресной воде, кома».
Медики санировали верхние дыхательные пути пациентки, ввели препараты через катетеры и выполнили интубацию трахеи трубкой. Затем её перевели на аппаратную искусственную вентиляцию лёгких.
Предупредив стационар о тяжести состояния женщины, бригада зафиксировала её ремнями безопасности и под контролем кардиомонитора доставила в Сергиево-Посадскую районную больницу. Минуя приёмный покой, пострадавшую госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации, где она пришла в себя на следующие сутки.
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Через 19 минут машина скорой помощи подъехала к месту происшествия. Женщина была без сознания. После опроса очевидцев, осмотра пациентки и кардиомониторинга специалисты поставили диагноз «Утопление в пресной воде, кома».
Предупредив стационар о тяжести состояния женщины, бригада зафиксировала её ремнями безопасности и под контролем кардиомонитора доставила в Сергиево-Посадскую районную больницу. Минуя приёмный покой, пострадавшую госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации, где она пришла в себя на следующие сутки.
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Лора Луганская