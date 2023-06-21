Врачи спасли мужчину, который отрубил себе кисть во время ремонта

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Омские медики спасли мужчину, который отрубил себе кисть циркулярной пилой во время ремонта
В Омске врачи спасли мужчину, отрубившего себе правую кисть во время ремонта, передает РИА Новости. В процессе пиления досок циркулярной пилой, рука мужчины соскочила, и он отрубил себе правую кисть.
По словам врачей, рука осталась висеть на сухожилии, оказались пересечены все нервы, локтевая и лучевая кости, а также вены и артерии. Уточняется, что мужчина потерял много крови, и шансов на спасение руки практически не было.
Как стало известно, в течение нескольких часов медики сшивали сосуды, в условиях наложенного аппарата Илизарова. Спустя две недели после инцидента мужчина был выписан. Отмечается, что через небольшой срок жителю Омска предстоит повторная госпитализация с последующей операцией и длительной реабилитацией.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что красногорские хирурги спасли жизнь пациента с разрывом аневризмы аорты.
По словам врачей, рука осталась висеть на сухожилии, оказались пересечены все нервы, локтевая и лучевая кости, а также вены и артерии. Уточняется, что мужчина потерял много крови, и шансов на спасение руки практически не было.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что красногорские хирурги спасли жизнь пациента с разрывом аневризмы аорты.
Екатерина Коршунова