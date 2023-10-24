Врачи в Чувашии спасли девочку, вдохнувшую серьгу

Фото: iStock/Georgiy Datsenko
Чувашские врачи спасли маленькую девочку, вдохнувшую серьгу для пирсинга. Об этом сообщается на странице Республиканской детской клинической больницы Чувашии в «ВКонтакте».
Врач-оториноларинголог Алёна Фуфаева рассказала, что девочка вдохнула серёжку-пирсинг своей сестры. Она хотела повторить за старшей сестрой, которая носит серьгу в носу.
После проведения рентгенологического исследования была проведена операция по удалению инородного тела. Всё прошло успешно, поэтому родители сразу же забрали девочку домой.
В сообщении больницы отмечается, что специалисты постоянно извлекают из ушей и носа детей инородные предметы, например, косточки от ягод, колпачки от фломастеров, детали конструктора и т.д.
Врачи призывают родителей в такой ситуации не пытаться самостоятельно извлечь предмет, поскольку можно лишь усугубить ситуацию, которая и так опасна из-за возможного летального исхода. Нужно сразу обращаться за помощью к врачам.
Читайте также:
В Саратовской области ребёнок насмерть подавился колпачком от фломастера
В Нижнем Тагиле мать с младенцем застряла в лифте, повиснув вниз головой
Под Пермью четырехлетний ребенок погиб в ДТП с трактором
После проведения рентгенологического исследования была проведена операция по удалению инородного тела. Всё прошло успешно, поэтому родители сразу же забрали девочку домой.
Врачи призывают родителей в такой ситуации не пытаться самостоятельно извлечь предмет, поскольку можно лишь усугубить ситуацию, которая и так опасна из-за возможного летального исхода. Нужно сразу обращаться за помощью к врачам.
Читайте также:
В Саратовской области ребёнок насмерть подавился колпачком от фломастера
В Нижнем Тагиле мать с младенцем застряла в лифте, повиснув вниз головой
Под Пермью четырехлетний ребенок погиб в ДТП с трактором
Анастасия Чинкова