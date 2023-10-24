Врачи в Чувашии спасли девочку, вдохнувшую серьгу





Врач-оториноларинголог Алёна Фуфаева рассказала, что девочка вдохнула серёжку-пирсинг своей сестры. Она хотела повторить за старшей сестрой, которая носит серьгу в носу.После проведения рентгенологического исследования была проведена операция по удалению инородного тела. Всё прошло успешно, поэтому родители сразу же забрали девочку домой.В сообщении больницы отмечается, что специалисты постоянно извлекают из ушей и носа детей инородные предметы, например, косточки от ягод, колпачки от фломастеров, детали конструктора и т.д.Врачи призывают родителей в такой ситуации не пытаться самостоятельно извлечь предмет, поскольку можно лишь усугубить ситуацию, которая и так опасна из-за возможного летального исхода. Нужно сразу обращаться за помощью к врачам.В Саратовской области ребёнокВ Нижнем Тагиле мать с младенцем застряла в лифте,Под Пермью четырехлетний