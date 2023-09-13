Врачи в Ростове приняли роды у женщины, которая не знала о своей беременности

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Медики осмотрели пациентку и выяснили, что живот женщины болит из-за родовых схваток. На протяжении девяти месяцев она не подозревала, что носит в себе ребенка.
Ранее в городе Всеволожск Ленинградской области Росгвардейцы доставили в роддом беременную женщину.
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