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Врачи в Ростове приняли роды у женщины, которая не знала о своей беременности

13 сентября 2023, 18:57
Фото: iStock/Natalia Kuzina

Фото: iStock/Natalia Kuzina

В городе Ростов Ярославской области врачи приняли роды у женщины, которая не знала, что была беременна, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Жительница Ростова обратилась в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Она подозревала, что причиной тому стала раковая опухоль.

Медики осмотрели пациентку и выяснили, что живот женщины болит из-за родовых схваток. На протяжении девяти месяцев она не подозревала, что носит в себе ребенка.


Спустя час после поступления в больницу пациентка родила ребенка. В Минздраве отметили, что здоровью матери и малыша ничего не угрожает.

Ранее в городе Всеволожск Ленинградской области Росгвардейцы доставили в роддом беременную женщину.

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#опухоль
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#беременные женщины
#роддом
#ребёнок
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На Кубани осудят водителя грузовика без прав, устроившего ДТП с тремя погибшими
13 сентября 2023, 19:10

Фото: iStock/Anton Novikov

Водитель грузовика, который управлял грузовиком без прав, и по вине которого погибли три человека, предстанет перед судом, сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации СК, 4 июня обвиняемый устроил ДТП, в котором погибли 47-летний водитель, его 11-летний сын и 44-летняя сожительница. 18-летний сын водитель легкового авто, в которое влетел грузовик, получил травмы, нанесшие тяжкий вред его здоровью.

Водитель грузовика лишился прав за два года до этой трагедии не имел права управлять транспортным средством. 

Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть троих лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенного лицом, лишенным права управления транспортным средством.

Обвиняемый полностью признался в содеянном.

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#краснодарский край
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В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за выкрики в поддержку Украины
13 сентября 2023, 18:09

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Жителю Санкт-Петербурга назначили 10 суток административного ареста за лозунги в поддержку запрещённых в России организаций «Правый сектор»* и «УНА-УНСО»*. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
9 сентября, во время проведения в Санкт-Петербурге исторического общественного мероприятия «Памяти прадедов достойны!» Артём Андрианов, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал лозунги в поддержку запрещённых на территории РФ организаций, а также слова в поддержку Украины. 

Мужчине выдвинули обвинение по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Андрианов признал свою вину. В своё оправдание он заявил, что не осознавал своих действий, так как был в состоянии алкогольного опьянения. 

*организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ

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#санкт-петербург
#происшествие
#обвинение
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Два торфяных пожара ликвидировали в Подмосковье за последние сутки
13 сентября 2023, 17:51

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Площадь возгорания на участке рядом с поселком Кратово составила 0,01 га, а рядом с селом Радовицы — 0,02 га.

«Первый пожар вчера днём местные жители обнаружили на покрытой лесом площади в трёх километрах от дачного посёлка Кратово городского округа Раменский, второй — сегодня с утра на болоте в четырёх километрах от села Радовицы Егорьевского городского округа. Информация об обоих возгораниях была передана в Региональную диспетчерскую службу Комитета лесного хозяйства Московской области. К местам пожаров оперативно выехали лесные пожарные. В ликвидации возгораний принимали участие 14 человек личного состава лесопожарных служб и 7 единиц техники», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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В Крыму арестовали боевика нацбата, участвовавшего в продовольственной блокаде
13 сентября 2023, 17:47

Фото: iStock/BrianAJackson

В Крыму задержали участника украинского национального батальона, который участвовал в продовольственной блокаде полуострова, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ по региону.
По информации ФСБ, в 2017 году крымчанин добровольно вступил в нацбат имени Номана Челебиджихана*.

«Подозреваемый привлекался к вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона, принимал непосредственное участие в т.н. «продовольственной блокаде» Крыма, а также совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ», - отметили представители ФСБ.

Задержанного заключили под стражу на ближайшие два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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*Запрещенная в России террористическая организация

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Сотрудницу московского театра задержали за совращение школьницы
13 сентября 2023, 17:14

Фото: istock / fizkes

В столице работницу дворца творчества заподозрили в совращении девятиклассницы. В органы правопорядка обратились родители 15-летней девочки. Дочь призналась им, что они были очень близки с 39-летней помощницей руководителя театра художественных миниатюр из дворца творчества «Хорошево». Об этом рассказала телеграм-канал Baza 13 сентября.
По рассказу девочки, близость между ней и учительнице происходила с апреля, но рассказать об этом она решила только сейчас. После признания родители написали заявление и женщину задержали. Против педагога возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет»), ей грозит до 6 лет лишения свободы. 

Ранее редакция «Радио 1» сообщала, что москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, чтобы продавать видео педофилам. Мать задержали и возбудили угловое дело, извращенке грозит до 20 лет лишения свободы.

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#школьники
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«Подавился конфетой и слетел с дороги»: В Ростове водитель грузовика въехал в частный двор
В Ростове водитель грузовика разгромилдвор частного дома
13 сентября 2023, 16:19

Фото: istock / Miguel Perfectti

Водитель самосвала потерял управление и въехал частный двор на Коммунистической улице в Донецке (Ростовская область). Как сообщает SHOT, инцидент произошел сегодня утром. Водитель большегруза, нагруженного щебнем, уничтожил забор, несколько деревьев и чуть не въехал в дом, за стеной которого находился несовершеннолетний ребенок.
Шокированные соседи и случайные свидетели быстро собрались вокруг места пришествия. На место вызвали Госавтоинспекцию. 

Прибывшие сотрудники ГИБДД стали опрашивать водителя и выяснили, что виной стала конфетка. Мужчина заявил, что захотел перекусить, подавился и потерял управление. Сам водитель отделался легким испугом. Никто из жителей дома также не получил травм.

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#авария
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45 человек подцепили острую кишечную инфекцию в школе в Кызыле
СК завел дело после отравления четырех детей и взрослого в школе в Кызыле
13 сентября 2023, 16:15

Фото: iStock/Doucefleur

В городе Кызыл Республики Тыва возбудили уголовное дело после отравления 45 человек в школьной столовой, сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
В школе №18 города Кызыл симптомы острой кишечной инфекции были зафиксированы у 42 детей и троих взрослых. В больнице находятся четыре ученика и один работник столовой. 

По информации СК один школьник находится в тяжелом состоянии. Степень тяжести состояния остальных госпитализированных оценивается как средняя.

Ранее этим делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. По его поручению в Кызыле возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих стандартам качества. 

В настоящий момент с места происшествия изъяты образцы пищи, воды, а также документация. Проводятся необходимые экспертизы.

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#столовая
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A Haber: В обрушившейся турецкой шахте находятся около 300 человек
13 сентября 2023, 16:10

Фото: istockphoto/SeventyFour

В Эгерлиском районе провинции Зонгулдак на севере Турции произошло обрушение на шахте по добыче каменного угля. Под землей находятся 280 рабочих.
Авария произошла около 13:45 по местному времени (совпадает с московским). На место оперативно выехали экстренные службы, в том числе спасатели и медики. Как рассказал губернатор провинции Зонгулдак Осман Хаджибекташоглу телеканалу A Haber, под завалами в настоящее время находятся 280 рабочих, четыре человека пострадали, одного удалось спасти невредимым, еще один серьезно ранен. Спасатели слышали голоса как минимум двух живых людей.

Месторождение принадлежит компании Armutçuk Enterprise. В настоящее время на разборе завалов работают 75 специалистов экстренных служб. Продолжают прибывать группы спасателей. Причины обрушения пока не установлены.

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Под Питером закрыли школы и детсады из-за странного человека с ружьем
13 сентября 2023, 15:46

Фото: istock / IndiaUniform

В Гатчине (город в Ленинградской области в 40 км от Санкт-Петербурга) власти закрыли школы и детские сады в одном из районов города. Причиной стал подозрительный мужчина, гулявший возле детских площадок с оружием. По словам свидетелей, на нем был зеленый плащ и противогаз, скрывающий лицо, а в руках он держал ружье. Информацию сообщает издание 78.ru.
Местные жители испугались и сообщили в правоохранительные органы. После обращения было принято решение о закрытии детских учебных учреждений. 

«Ряд детских садов и школ сейчас на территории района закрыли во избежание последствий», — прокомментировал происходящее вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин в разговоре с корреспондентом 78.ru.
Подозрительного человека уже задержали, информация уточняется. По словам соседки, мужчина живет с матерью и последнее время ведет себя очень странно. 

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#детские сады
#мужчина
#ружье
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