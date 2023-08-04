Врио главы Красноярского края Котюков: при взрыве в Канске никто не погиб

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Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что при взрыве бытового газа в Канске никто не погиб.
«Заслушал доклад главы Канска по ситуации со взрывом газа... Слава Богу, что обошлось без жертв», - написал Котюков в своем Telegram-канале.
Напомним, в городе Канск Красноярского края из-за взрыва газа в многоквартирном доме разрушены квартиры на пяти этажах. Взрыв бытового газа в многоквартирном доме произошел во время проведения работ по замене трубопровода. Уточняется, что одиннадцать человек пострадали при взрыве газа, семеро госпитализированы. В экстренных службах сообщили, что на данный момент возгорание удалось ликвидировать.
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Элина Позднякова